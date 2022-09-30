«Отсутствие плохих новостей — уже хорошая новость». Подборка радостных моментов последней недели от наших читателей

Новости последних дней, кажется, не щадили никого. Мы постоянно следим за объявленной Путиным мобилизацией, а также рассказываем, как можно получить отсрочку, нужно ли приходить по повестке и что делать женщинам, подлежащим призыву. Сегодня мы решили попробовать отвлечься от тревожных новостей и вспомнить о хорошем. Мы попросили вас поделиться радостными моментами — публикуем подборку.
— Сын научился ходить и увидел первый снег. Маленькое событие в маленькой семье, — пишет читательница Ия.
— Получил 3 пятерки по истории, — делится Дмитрий.
— В тех условиях, в которых мы оказались, отсутствие плохих новостей — это уже хорошая новость. На этой неделе никого из моих близких знакомых не мобилизовали. Те, кто хотел уехать, уехали. Многим удалось наконец осознать ситуацию, в которой они находятся. И это скорее даже хорошая новость. Еще нам с женой удается сохранять ощущение дома. Мы провели несколько спокойных вечером вместе. И это для многих сейчас — непозволительная роскошь, — рассказал НГС житель Новосибирска Павел.
— Получила водительское удостоверение после 8 месяцев обучения, — сообщила читательница Анна.
— Проснулась утром, увидела первый снег, совершила с сыном первую пробежку. Уже хорошо, — заметила читательница Мария.
— 2 месяца добивались записи к генетику. Сегодня были у врача, сдали анализы. Результат через 1,5 месяца, — написала еще одна читательница
— Перевыполнила план на работе. Доделала ремонт, заказала кучу вещей из Zara и H&M через Португалию. Записалась на йогу, — рассказала Анна.
— Отогревал руки горячим кофе в первый снег, прекрасно провел вечер после тяжелого рабочего дня в ресторане паназиатской кухни, достал мягкие шарф и шапку, — перечислил поводы для радости новосибирец Никита.
— Научила собаку давать лапу, — поделилась успехами Елена.
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