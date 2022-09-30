«Отсутствие плохих новостей — уже хорошая новость». Подборка радостных моментов последней недели от наших читателей

— В тех условиях, в которых мы оказались, отсутствие плохих новостей — это уже хорошая новость. На этой неделе никого из моих близких знакомых не мобилизовали. Те, кто хотел уехать, уехали. Многим удалось наконец осознать ситуацию, в которой они находятся. И это скорее даже хорошая новость. Еще нам с женой удается сохранять ощущение дома. Мы провели несколько спокойных вечером вместе. И это для многих сейчас — непозволительная роскошь, — рассказал НГС житель Новосибирска Павел.