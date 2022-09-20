Ремонт возле станции метро «Площадь Маркса» закончат на этой неделе — что там происходит сейчас
На участке появились заборы из профлистов
В Новосибирске собираются завершить ремонтные работы рядом с улицей Блюхера, проспектом Маркса и станцией метро 21 сентября. Также ремонт на пересечении улиц Новогодней и Маркса завершат 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
— Ранее подрядчик — компания «Промстрой» — устранял недостатки в благоустройстве, которое ранее выполнил после технического перевооружения теплосети по улице Ватутина. Напомним, там меняли трубопровод протяженностью 889 метров. В настоящее время работы на завершающем этапе, — сообщили в пресс-службе СГК.
Как рассказала читательница НГС, сейчас на участке убрали забор, который перекрывал вход в метро, но рядом появились заборы из профлиста.
— Отгородили проход метра два между метро и забором. Разбитый участок между метро и проездом зашит профлистом, а то, что касается ремонтных работ на улице Ватутина. Ничего не сдвинулось с мертвой точки, — рассказала читательница НГС.
Как уточнили в мэрии Новосибирска помимо ремонта СГК рядом с входом в станцию метро на улицы Ватутина идет реконструкция гостиницы «Турист».
— В районе остановки общественного транспорта «Метро Площадь Маркса» находятся несколько строительных площадок — реконструкция гостиницы «Турист» и капитальный ремонт теплотрассы. Ограждение перед входом в метро было установлено для обеспечения безопасности движения пешеходов и предотвращения их попадания в зону производства работ. Работы по указанным объектам в настоящее время не завершены, в связи с чем демонтаж ограждений в настоящее время невозможен, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
При этом продолжаются работы по ремонту автомобильной дороги. Основные работы, по данным мэрии, завершены, асфальт уложен и обустроены тротуары и остановки общественного транспорта. Также уже нанесена горизонтальная разметка.
— Техническая готовность объекта ремонта составляет 85%, и ее уровень обусловлен невозможностью проведения работ на участках, на которых ООО «СГК» осуществляло работы по капитальному ремонту теплотрассы — от дома
Другие входы в метро станции «Площадь Маркса» также будут поочередно закрывать. Рядом с остановкой транспорта «Башня» из-за демонтажа надстроек перекроют четыре входа.
Недавно в Новосибирске подрядной организации, которая ремонтирует тротуары на проспекте Карла Маркса, выписали штраф из-за строительного мусора и неорганизованного обхода для пешеходов.