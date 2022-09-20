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Ремонт возле станции метро «Площадь Маркса» закончат на этой неделе — что там происходит сейчас

На участке появились заборы из профлистов

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Одновременно с двух сторон идут строительные работы

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В Новосибирске собираются завершить ремонтные работы рядом с улицей Блюхера, проспектом Маркса и станцией метро 21 сентября. Также ремонт на пересечении улиц Новогодней и Маркса завершат 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

— Ранее подрядчик — компания «Промстрой» — устранял недостатки в благоустройстве, которое ранее выполнил после технического перевооружения теплосети по улице Ватутина. Напомним, там меняли трубопровод протяженностью 889 метров. В настоящее время работы на завершающем этапе, — сообщили в пресс-службе СГК.

Как рассказала читательница НГС, сейчас на участке убрали забор, который перекрывал вход в метро, но рядом появились заборы из профлиста.

— Отгородили проход метра два между метро и забором. Разбитый участок между метро и проездом зашит профлистом, а то, что касается ремонтных работ на улице Ватутина. Ничего не сдвинулось с мертвой точки, — рассказала читательница НГС.

Как уточнили в мэрии Новосибирска помимо ремонта СГК рядом с входом в станцию метро на улицы Ватутина идет реконструкция гостиницы «Турист».

— В районе остановки общественного транспорта «Метро Площадь Маркса» находятся несколько строительных площадок — реконструкция гостиницы «Турист» и капитальный ремонт теплотрассы. Ограждение перед входом в метро было установлено для обеспечения безопасности движения пешеходов и предотвращения их попадания в зону производства работ. Работы по указанным объектам в настоящее время не завершены, в связи с чем демонтаж ограждений в настоящее время невозможен, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Проход по тротуару перекрыт

Проход по тротуару перекрыт

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При этом продолжаются работы по ремонту автомобильной дороги. Основные работы, по данным мэрии, завершены, асфальт уложен и обустроены тротуары и остановки общественного транспорта. Также уже нанесена горизонтальная разметка.

— Техническая готовность объекта ремонта составляет 85%, и ее уровень обусловлен невозможностью проведения работ на участках, на которых ООО «СГК» осуществляло работы по капитальному ремонту теплотрассы — от дома № 10а площади Райсовета до ул. Котовского, от улицы Блюхера до улицы Новогодней. Общая протяженность указанных участков составляет 680 метров, что составляет 14% от общей протяженности автомобильной дороги, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Часть работ должны завершить на этой неделе

Часть работ должны завершить на этой неделе

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Другие входы в метро станции «Площадь Маркса» также будут поочередно закрывать. Рядом с остановкой транспорта «Башня» из-за демонтажа надстроек перекроют четыре входа.

Недавно в Новосибирске подрядной организации, которая ремонтирует тротуары на проспекте Карла Маркса, выписали штраф из-за строительного мусора и неорганизованного обхода для пешеходов.

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