Ремонт возле станции метро «Площадь Маркса» закончат на этой неделе — что там происходит сейчас

В Новосибирске собираются завершить ремонтные работы рядом с улицей Блюхера, проспектом Маркса и станцией метро 21 сентября. Также ремонт на пересечении улиц Новогодней и Маркса завершат 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

— Ранее подрядчик — компания «Промстрой» — устранял недостатки в благоустройстве, которое ранее выполнил после технического перевооружения теплосети по улице Ватутина. Напомним, там меняли трубопровод протяженностью 889 метров. В настоящее время работы на завершающем этапе, — сообщили в пресс-службе СГК.