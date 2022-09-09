Металлический забор возле метро и разобранные бордюры: что происходит с ремонтом на Ватутина

В Новосибирске 8 сентября убрали металлический забор на входе в станцию метро «Площадь Маркса» со стороны улицы Ватутина, но вокруг продолжается ремонт.

Как рассказала читательница НГС, забор стоял несколько недель и жителям приходилось пролазить через забор. Сейчас все еще затруднен проход через разобранные бордюры, а забор установлен вокруг станции.