Металлический забор возле метро и разобранные бордюры: что происходит с ремонтом на Ватутина
Ограждения убрали перед дверями, но передвигаться по территории рядом с входом проблематично
В Новосибирске 8 сентября убрали металлический забор на входе в станцию метро «Площадь Маркса» со стороны улицы Ватутина, но вокруг продолжается ремонт.
Как рассказала читательница НГС, забор стоял несколько недель и жителям приходилось пролазить через забор. Сейчас все еще затруднен проход через разобранные бордюры, а забор установлен вокруг станции.
Ремонт дороги на Ватутина практически закончили в прошлом месяце. Окончание ремонта даже хотели отложить на следующий год, так как сотрудники СГК ремонтировали теплотрассы и дорожные рабочие могли не успеть уложить асфальт. Как сообщили НГС в компании СГК, сейчас компания уже завершила ремонт и работ на указанном месте не ведет.
— Пешеходный переход как бы открыт, но пользоваться им, мягко говоря, затруднительно: подойти невозможно, бордюры из земли торчат на 50–70 см. На другой стороне — глубокая яма. У входа в метро возле «Туриста» и вовсе стоит металлический «забор», на который была натянута пластиковая сетка — чтобы пройти, нужно пригнуться и высоко поднимать ноги. Живем в городе-миллионнике, а грязь — какую не в каждой деревне сыщешь, — поделилась читательница НГС.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
Наш фотокорреспондент запечатлел, как людям приходится ходить по Ватутина несколько дней назад, когда забор еще стоял перед дверями.
Подрядчиком по улице Ватутина является компания «Новосибирскавтодор», стоимость госконтракта на ремонт составляет 276 миллионов рублей. В план работ входит полная реконструкция улицы Ватутина от улицы Широкой до улицы Мира. АО «Новосибирскавтодор» — один из крупнейших дорожных подрядчиков в Сибири, годовая выручка — 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона.
Недавно в Новосибирске подрядной организации, которая ремонтирует тротуары на проспекте Карла Маркса, выписали штраф из-за строительного мусора и неорганизованного обхода для пешеходов.