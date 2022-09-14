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Анатолий Локоть пообещал пригласить горожан на открытие отремонтированной стелы — из-за ее сноса возбудили дело

Ранее ее перенесли с площадки у «Ройял Парка»

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По словам мэра, стела была в очень плохом состоянии

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что открытие стелы Героям Великой Отечественной войны, которую демонтировали и отправили на реставрацию, пройдет гласно. На него пригласят горожан.

Ранее стела находилась у ТРЦ «Ройял Парк». В августе ее демонтировали. После этого по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по статье за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы (пункт «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ). Позже прокуратура установила, что мэрия не принимала меры по учету и сохранности объекта.

Сегодня, 14 сентября, реставрацию стелы прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть:

— Ни о каком сносе речи, конечно, не идет. Стела была в очень плохом состоянии физически. Если кто-то забыл, мы готовы предоставить фотодокументы. Поэтому стела нуждается в реставрации, чем сейчас мы и занимаемся.

По его словам, новое место для установки стелы обсудили с Советом Ветеранов. Ее предлагают разместить на территории госпиталя № 2.

— Мы собираемся открытие нашей стелы главной («Город трудовой доблести». — Прим. ред.) сделать знаковым событием, точно так же, как открытие реконструируемой стелы. Мы проведем гласно, с привлечением ветеранов и общественности Новосибирска, — добавил мэр.

Стелу «Город трудовой доблести» начали монтировать на площади Калинина в июле. Посмотрите, как проходят работы.

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