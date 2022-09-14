Анатолий Локоть пообещал пригласить горожан на открытие отремонтированной стелы — из-за ее сноса возбудили дело

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что открытие стелы Героям Великой Отечественной войны, которую демонтировали и отправили на реставрацию, пройдет гласно. На него пригласят горожан.

Ранее стела находилась у ТРЦ «Ройял Парк». В августе ее демонтировали. После этого по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по статье за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы (пункт «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ). Позже прокуратура установила, что мэрия не принимала меры по учету и сохранности объекта.