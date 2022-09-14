Анатолий Локоть пообещал пригласить горожан на открытие отремонтированной стелы — из-за ее сноса возбудили дело
Ранее ее перенесли с площадки у «Ройял Парка»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что открытие стелы Героям Великой Отечественной войны, которую демонтировали и отправили на реставрацию, пройдет гласно. На него пригласят горожан.
Ранее стела находилась у ТРЦ «Ройял Парк». В августе ее демонтировали. После этого по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по статье за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы (пункт «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ). Позже прокуратура установила, что мэрия не принимала меры по учету и сохранности объекта.
Сегодня, 14 сентября, реставрацию стелы прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть:
— Ни о каком сносе речи, конечно, не идет. Стела была в очень плохом состоянии физически. Если кто-то забыл, мы готовы предоставить фотодокументы. Поэтому стела нуждается в реставрации, чем сейчас мы и занимаемся.
По его словам, новое место для установки стелы обсудили с Советом Ветеранов. Ее предлагают разместить на территории госпиталя
— Мы собираемся открытие нашей стелы главной («Город трудовой доблести». — Прим. ред.) сделать знаковым событием, точно так же, как открытие реконструируемой стелы. Мы проведем гласно, с привлечением ветеранов и общественности Новосибирска, — добавил мэр.
Стелу «Город трудовой доблести» начали монтировать на площади Калинина в июле. Посмотрите, как проходят работы.