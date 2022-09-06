Мемориальную доску погибшему на Украине ефрейтору открыли в Новосибирске — ранее мэрия отказывала в установке
21-летний Камиль Хабибназаров погиб в апреле
Сегодня в Новосибирске в школе №24 открыли мемориальную доску 21-летнему ефрейтору Камилю Хабибназарову, погибшему во время спецоперации на Украине.
На церемонии были ученики школы, представители национально-культурных автономий, мать Камиля Вера Андреевна, сообщается в телеграм-канале мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
Деньги на открытие доски собирали со всех желающих — сообщения об этом распространялись по школьным чатам в WhatsApp в начале апреля. Сумма оценивалась в 32 тысячи рублей. 14 апреля директор школы № 24 Александр Митрофанов рассказал корреспонденту НГС, что доска появится, скорее всего, к сентябрю внутри школы и нужная сумма уже собрана.
При этом в августе стало известно, что мэрия отказала в установке доски из-за формальных признаков. Как поясняла вице-мэр Анна Терешкова, отказ был обусловлен существующим положением (имеется в виду постановление о Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска): в нем не было ордена Мужества для разрешения на установку.
После того как ситуацию предали огласке, мэр лично извинился перед матерью Камиля Хабибназарова и подписал постановление об установке доски.
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Похороны 21-летнего Камиля Хабибназарова, погибшего в боях на Украине, прошли 11 апреля. Юношу похоронили в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе. Для опознания тела погибшего потребовался тест ДНК.