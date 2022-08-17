Локоть подписал постановление об установке доски в память о погибшем в спецоперации Камиле Хабибназарове

Похороны 21-летнего Камиля Хабибназарова, погибшего в боях на Украине, прошли 11 апреля. Юношу похоронили в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе. Для опознания тела погибшего потребовался тест ДНК.

