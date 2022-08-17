Локоть подписал постановление об установке доски в память о погибшем в спецоперации Камиле Хабибназарове
Прежде мэрия отказывала в установке по формальным признакам
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об установке мемориальной доски в школе для погибшего во время спецоперации на Украине
— Согласовать МБОУ СОШ
Доска появится на фасаде школы на Жуковского, 113/5 6 сентября.
На прошлой неделе разгорелся скандал из-за того, что мэрия Новосибирска отказала в установке этой мемориальной доски на фасаде школы
После того как ситуацию предали огласке, мэр лично извинился перед матерью Камиля Хабибназарова.
— Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы
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Похороны 21-летнего Камиля Хабибназарова, погибшего в боях на Украине, прошли 11 апреля. Юношу похоронили в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе. Для опознания тела погибшего потребовался тест ДНК.