СЕЙЧАС +12°С
Пробки 8/10
usd 61.42
eur 62.36
Тема дняНовый статус Караканского бора
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Локоть подписал постановление об установке доски в память о погибшем в спецоперации Камиле Хабибназарове

Прежде мэрия отказывала в установке по формальным признакам

336
Парня похоронили в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе

Парня похоронили в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе

Поделиться

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об установке мемориальной доски в школе для погибшего во время спецоперации на Украине 21-летнего Камиля Хабибназарова. До этого мэрия отказывала в установке.

— Согласовать МБОУ СОШ № 24 размещение мемориальной доски, посвященной памяти Хабибназарова Камиля Салаватовича, — говорится в тексте документа, опубликованного в телеграм-канале «МЭР_и_Я».

Доска появится на фасаде школы на Жуковского, 113/5 6 сентября.

На прошлой неделе разгорелся скандал из-за того, что мэрия Новосибирска отказала в установке этой мемориальной доски на фасаде школы № 24. Как поясняла вице-мэр Анна Терешкова, отказ был обусловлен существующим положением (имеется в виду постановление о Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска): в нем не было ордена Мужества для разрешения на установку.

После того как ситуацию предали огласке, мэр лично извинился перед матерью Камиля Хабибназарова.

— Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы № 24. Лично вмешался в ситуацию — необходимые решения приняты, мемориальная доска будет установлена, — написал он у себя в телеграм-канале.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Похороны 21-летнего Камиля Хабибназарова, погибшего в боях на Украине, прошли 11 апреля. Юношу похоронили в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе. Для опознания тела погибшего потребовался тест ДНК.

По теме

СмертьПогибшие в спецоперации
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2