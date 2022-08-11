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Спецоперация на Украине

Определена дата открытия мемориальной доски в память о погибшем на Украине военном — сначала в ее установке отказали

Она будет посвящена Камилю Хабибназарову

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Юношу похоронили в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе

Юношу похоронили в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе

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Дату открытия мемориальной доски в школе для погибшего во время спецоперации на Украине 21-летнего Камиля Хабибназарова определили в Новосибирске. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, доска будет установлена 6 сентября.

— Определена школа, место. И наметили дату с мамой, родственниками. Избрана дата — 6 сентября. Я намерен принять участие, — добавил мэр Новосибирска.

На прошлой неделе разгорелся скандал из-за того, что мэрия Новосибирска отказала в установке этой мемориальной доски на фасаде школы № 24. Отказ был по формальным признакам — не прошло пять лет с момента гибели героя. После того, как ситуацию предали огласке, мэр лично извинился перед матерью Камиля Хабибназарова.

— Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы № 24. Лично вмешался в ситуацию — необходимые решения приняты, мемориальная доска будет установлена, — написал он у себя в телеграм-канале.

Похороны 21-летнего Камиля Хабибназарова, погибшего в боях на Украине, прошли 11 апреля. Юношу похоронили в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе. Для опознания тела погибшего потребовался тест ДНК.

Сегодня также стало известно, где создают мурал в честь другого погибшего на Украине военного — гвардии капитана Ивана Романова.

МэрСпецоперация на УкраинеСВО
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