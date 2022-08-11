Определена дата открытия мемориальной доски в память о погибшем на Украине военном — сначала в ее установке отказали
Она будет посвящена Камилю Хабибназарову
Дату открытия мемориальной доски в школе для погибшего во время спецоперации на Украине
— Определена школа, место. И наметили дату с мамой, родственниками. Избрана дата — 6 сентября. Я намерен принять участие, — добавил мэр Новосибирска.
На прошлой неделе разгорелся скандал из-за того, что мэрия Новосибирска отказала в установке этой мемориальной доски на фасаде школы
— Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы
Похороны
Сегодня также стало известно, где создают мурал в честь другого погибшего на Украине военного — гвардии капитана Ивана Романова.