«Время идет на минуты»: мужчина пять дней не может выйти из леса после рыбалки — поисковикам нужен квадрокоптер

— С ним удалось связаться. Выяснилось страшное. Мужчина заблудился. Он дезориентирован, его речь достаточно спутанная. Он ехал по трассе, оставил машину, в ней оставил собаку, и сейчас он не знает, где машина. Также он потерял ключи от нее и очки. Позвонить он сам не может, кнопок он не видит, — сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Законом не предусмотрено экстренное определение местонахождение телефона пропавшего взрослого человека. Это длительная, сложная процедура с участием суда. Ее запустят только в понедельник, и это займет несколько дней.