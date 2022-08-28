«Время идет на минуты»: мужчина пять дней не может выйти из леса после рыбалки — поисковикам нужен квадрокоптер
Пропавший выходит на связь по телефону, но остался без очков и дезориентирован
В Болотнинском районе Новосибирской области пропал
Геннадий Хохлов потерялся еще 23 августа. Изначально поступил информация о том, что после рыбалки он заехал к родственникам в Кемеровскую область, но она не подтвердилась. Телефон поставили на контроль появления в сети. И он появился на связи 26 августа.
— С ним удалось связаться. Выяснилось страшное. Мужчина заблудился. Он дезориентирован, его речь достаточно спутанная. Он ехал по трассе, оставил машину, в ней оставил собаку, и сейчас он не знает, где машина. Также он потерял ключи от нее и очки. Позвонить он сам не может, кнопок он не видит, — сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Законом не предусмотрено экстренное определение местонахождение телефона пропавшего взрослого человека. Это длительная, сложная процедура с участием суда. Ее запустят только в понедельник, и это займет несколько дней.
В это время мужчина остается в лесу. Служба 112 дала очень размытую точку, где он может находиться — Мошковский район. Но сейчас поиск опять вернули в Болотнинский район.
— Очень нужен квадрокоптер с тепловизором. Вчера человек опять появлялся в сети. У нас был очень короткий разговор. Он все время говорит, что он в природной среде, лежит где-то, то ли трава, то ли дорога. Именно тепловизор нам бы помог, — подчеркнул Алеся Яблонских. — Человек пока жив, и мы надеемся, что он нас дождется. Нам очень нужна такая техника, которая поможет найти его по тепловому следу. Время у него идет на минуты.
Если вы готовы помочь в поиске, видели мужчину или готовы предоставить квадрокоптер с тепловизором, свяжитесь с поисковиками:
В начале августа в Новосибирске завершили поиски