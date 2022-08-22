Спилили ели, которые закатали в асфальт ради парковки у «Пятерочки» на Красном проспекте
От деревьев остались лишь небольшие стволы и крошечные квадраты земли под ними
В Новосибирске на Красном проспекте срубили ели, которые медленно погибали перед зданием по улице Красный проспект, 218/2. Деревья этим летом закатали в асфальт, вокруг них появилась парковка напротив нового магазина «Пятерочка». Участок земли, по данным мэрии Новосибирска, был передан в аренду магазину, который и должен был следить за состоянием деревьев.
В начале августа, когда деревья еще стояли целыми в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии заявляли, «что существенных нарушений договора аренды в части осуществления благоустройства на земельном участке не выявлялось».
Специалисты предупреждали — ели на крошечном клочке земли, закатанные почти полностью в асфальт, могут быстро погибнуть. В итоге 22 августа читатель прислал фото, на котором видно, что деревья почти полностью спилили, хотя два дня назад они еще были целы.
— Сегодня утром заметил, что деревья спилены. Интересно разобраться, зачем было принято решение сначала закатать деревья в асфальт, а затем спилить их, — недоволен житель Новосибирска.
В начале августа редакция НГС обращалась за комментариями в X5 Retail Group, которая владеет «Пятерочкой», с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответ так и не поступил. Запрос был отправлен повторно.
Также редакция НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто разрешил спиливать ели, и в прокуратуру Новосибирской области.
Ранее стало известно, что в Нарымском сквере, где не так давно дерево упало на ребенка, спилят сухие растения. Специалисты проведут стрижку зеленых насаждений, а также спилят мертвые деревья.