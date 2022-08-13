Что за необычный бело-красный катер рассекает по Оби? Здесь работают три человека и кошка по кличке Швабра

Небольшой команде, которая несет вахту на единственном в Новосибирской области пожарном катере, приходится иметь дело с разными происшествиями. Они помогают тушить сложные пожары, спасают тонущих людей и достают из воды тех, кто прыгает с моста. Условия работы не из легких — катер не модернизировался с середины 90-х, но для экипажа это не помеха — каждый день они рассекают по Оби и спасают чужие жизни. Как работают спасатели на воде, зачем они держат на борту кошку с морским именем и что делают зимой, когда река покрывается льдом — в репортаже НГС.
Добраться до дока, где обычно швартуется катер, оказалось непросто — крутой склон вынуждает заранее пройти проверку на физическую подготовку. Но на пирсе, кроме журналистов и ухоженной серой кошки, сегодня никого нет: спасатели уехали на срочный вызов — с Коммунального моста в Обь спрыгнул мужчина. Но спустя четверть часа пожарный катер вновь появляется на горизонте — помощь сотрудников МЧС нетрезвому прыгуну не понадобилась, он сам доплыл до берега.
— МЧС всегда в режиме реагирования, — шутят спасатели.
Бдит и серая кошка: она здесь, можно сказать, штатный сотрудник и находится на дежурстве.
— Она тут уже около семи лет, — представляет пушистую сотрудницу командир отделения пожарного катера Сергей Жданов. — Откуда она пришла — мы не знаем, но прижилась, вот и оставили. Решили назвать ее по морскому жаргону — Машкой (так у моряков называют швабру).
Машка с важным видом прогуливается по пирсу. Ее главная задача — ловить грызунов, с чем она превосходно справляется. Заодно кошка отвечает за психологическую разгрузку спасателей. «Зарплатой» ее не обижают, все сотрудники скидываются на корм. Даже когда приезжает начальство, Маша послушно сидит рядом с остальными спасателями.
Пожарный катер появился у спасателей в середине 90-х — и почти сразу прошел боевое крещение. Тогда загорелся лесоперевалочный комбинат. Огонь моментально охватил брёвна и быстро распространялся на всё большую территорию. По словам спасателей, тогда они использовали лафетный ствол (устройство для формирования сплошного или распыленного потока воды) — эффект был, будто со стороны Оби к огню подошла еще одна пожарная машина.
Но порой катер — вообще единственный способ справиться с огнем. Такое происходит, когда из-за плотной застройки автомобили не могут подобраться к месту возгорания.
— Не раз тушили пожары в частных секторах и дачных сообществах вблизи берега. Все дома расположены близко друг к другу. Постройки зачастую деревянные, легко воспламеняются, — рассказывает Александр Рыков.
Типичный случай — частный сектор Ленинского района. В июне 2020-го там вспыхнул частный дом. Пока пожарные автомобили лавировали в лабиринтах узких улочек, пламя успело перейти на сараи и баню. На очереди были соседские постройки. Пожарный гидрант — в километре от места происшествия, поэтому в качестве подкрепления к очагу возгорания отправили катер — он выполнял своеобразную роль насоса и качал воду прямо из Оби. Потушить огонь удалось за полчаса.
Вызывают пожарный катер не только на возгорания. Маленький экипаж спасает и рыбаков, и неосторожных отдыхающих, и перевернувшихся на лодках. Несмотря на небольшие размеры (вес судна всего семь тонн, длина — 17 метров), катер довольно вместительный. При необходимости на борт можно поднять троих-четверых пострадавших или увеличить экипаж до пяти человек. На корме достаточно места, чтобы вытащить пострадавших из воды, довезти их до берега и передать бригаде скорой помощи.
Отдельная часть работы — патрулирование. Однажды во время одного из таких «обходов» спасатели услышали крики парня, который бросился на помощь спрыгнувшей с Дмитровского моста женщине. Они обнаружили молодого человека на берегу реки, от долгого пребывания в холодной воде у него свело судорогой ноги. Его тоже удалось спасти.
Бдительность и оперативность сотрудников — еще один залог успеха. В апреле 2021 года, когда местами лежал снег, на акватории реки Оби сотрудник МЧС заметил обездвиженного человека в воде. Пожарный катер вместе с дежурной сменой из трех человек выехал на помощь. Экипажу хватило пяти минут, чтобы добраться до пострадавшей — ею оказалась 14-летняя девочка. Подростку оказали первую медицинскую помощь, доставили в теплое помещение и укрыли одеялом.
Пожарный катер может работать как насосная станция. Есть места, где отсутствуют источники воды. Катер подплывает максимально близко к берегу, где их уже ждут с цистернами и накачивают водой. Работать может даже на мелководье: насосу достаточно всего 50 сантиметров глубины.
Активный сезон для спасателей на воде начинается в апреле и заканчивается в ноябре. Зимой судно ремонтируют и готовят к следующему сезону. За 26 лет службы его ни разу не модернизировали: денег нет. Но спасателей это не смущает:
— Свои функции катер выполняет в полном объеме, — утверждает Александр Жданов. — Он прекрасно справляется с ликвидацией возгораний.
Но и зимой сотрудники МЧС не сидят без дела:
— После закрытия сезона навигации все сотрудники находятся на пожарном подразделении и занимаются учебной, профессиональной и физической подготовкой, — объясняет Артём Щербаков. — Утро всегда начинается с развода караула, и, если нет никаких вызовов, то занимаются подготовкой к началу навигации.
Кошка Машка тем временем тоже сидит на своем посту вместе с сотрудниками МЧС — голодная уж точно не остается.