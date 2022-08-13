Что за необычный бело-красный катер рассекает по Оби? Здесь работают три человека и кошка по кличке Швабра

— Она тут уже около семи лет, — представляет пушистую сотрудницу командир отделения пожарного катера Сергей Жданов. — Откуда она пришла — мы не знаем, но прижилась, вот и оставили. Решили назвать ее по морскому жаргону — Машкой (так у моряков называют швабру).



Машка с важным видом прогуливается по пирсу. Ее главная задача — ловить грызунов, с чем она превосходно справляется. Заодно кошка отвечает за психологическую разгрузку спасателей. «Зарплатой» ее не обижают, все сотрудники скидываются на корм. Даже когда приезжает начальство, Маша послушно сидит рядом с остальными спасателями.