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На станции «Спортивная» начали отделывать фасад — что еще происходит на крупной стройке

На станции начался этап внешнего благоустройства

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В Новосибирске 10 августа провели встречу с подрядчиками, властями и журналистами на станции «Спортивная». По итогу было решено усилить ночные смены при строительстве. Это поможет закончить внутреннюю отделку раньше

В Новосибирске 10 августа провели встречу с подрядчиками, властями и журналистами на станции «Спортивная». По итогу было решено усилить ночные смены при строительстве. Это поможет закончить внутреннюю отделку раньше

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В Новосибирске на станции «Спортивная» приступили к работам по благоустройству территории, укладке плитки и отделке внешнего фасада.

— Сейчас заканчивается внутренняя отделка. Все панно уже вывешены. Сейчас заканчивается отделка колонн, в активной фазе установка дверей и внешняя отделка: выкладывается внешний фасад алюминиевыми треугольниками. Сейчас мы занимаемся не капитальным строительством, а внешней отделкой. В том числе на прилегающей территории. Мы выбрали крупную плитку. На наш взгляд она смотрится выгоднее, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как объяснил директор неподрядчика «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов, на станции «Спортивной» сейчас занимаются благоустройством территории, делают плитку

Как объяснил директор неподрядчика «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов, на станции «Спортивной» сейчас занимаются благоустройством территории, делают плитку

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После февраля 2022 года большинство материалов было заменено на материалы местных новосибирских производителей

После февраля 2022 года большинство материалов было заменено на материалы местных новосибирских производителей

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В сентябре благоустройство должно быть закончено. Благоустройством занимается компания «Перлит Строй». По данным «Контур.Фокуса», компанией «Перлит-Строй» владеет предприниматель Кулиджанян Коля Серожович. Выручка ООО «Перлит-Строй» на конец 2021 года — 393,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,2 миллиона

В сентябре благоустройство должно быть закончено. Благоустройством занимается компания «Перлит Строй». По данным «Контур.Фокуса», компанией «Перлит-Строй» владеет предприниматель Кулиджанян Коля Серожович. Выручка ООО «Перлит-Строй» на конец 2021 года — 393,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,2 миллиона

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Фасады должны быть завершены в конце августа или в начале сентября, сообщил директор «СпецТрансСтрой»

Фасады должны быть завершены в конце августа или в начале сентября, сообщил директор «СпецТрансСтрой»

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Большинство материалов заменено на местные новосибирские

Большинство материалов заменено на местные новосибирские

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Сейчас строительство станции «Спортивная» на завершающей стадии

Сейчас строительство станции «Спортивная» на завершающей стадии

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Раннее мы сообщали, что стоимость строительства «Спортивной» <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/07/21/71505701/" class="_" target="_blank">выросла почти на 300 миллионов</a>

Раннее мы сообщали, что стоимость строительства «Спортивной» выросла почти на 300 миллионов

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Рядом со станцией «Спортивная» строится ЛДС и парк за полмиллиарда рублей. Как проходит строительство в парке, мы рассказывали в <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/08/05/71540168/" class="_" target="_blank">большом эксклюзивном репортаже</a>

Рядом со станцией «Спортивная» строится ЛДС и парк за полмиллиарда рублей. Как проходит строительство в парке, мы рассказывали в большом эксклюзивном репортаже

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На прошлой неделе Сергей Жуков и Ольга Бузова похвалили станцию «Спортивная» в соцсетях. Редакция НГС решила порассуждать и предложить еще пару идей для рекламы Новосибирска блогерам.

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