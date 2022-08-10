На станции «Спортивная» начали отделывать фасад — что еще происходит на крупной стройке
На станции начался этап внешнего благоустройства
В Новосибирске на станции «Спортивная» приступили к работам по благоустройству территории, укладке плитки и отделке внешнего фасада.
— Сейчас заканчивается внутренняя отделка. Все панно уже вывешены. Сейчас заканчивается отделка колонн, в активной фазе установка дверей и внешняя отделка: выкладывается внешний фасад алюминиевыми треугольниками. Сейчас мы занимаемся не капитальным строительством, а внешней отделкой. В том числе на прилегающей территории. Мы выбрали крупную плитку. На наш взгляд она смотрится выгоднее, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
На прошлой неделе Сергей Жуков и Ольга Бузова похвалили станцию «Спортивная» в соцсетях. Редакция НГС решила порассуждать и предложить еще пару идей для рекламы Новосибирска блогерам.