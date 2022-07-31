«Это гей-парад, что ли?» Как в Новосибирске прошел гомофобный пикник — репортаж

В Новосибирске вслед за Екатеринбургом состоялся «гомофобный пикник» (а если точнее, несколько не связанных друг с другом «гомофобных пикников» — мероприятие, устроенное в рамках Недели традиционных ценностей, отечественной альтернативы Месяца гордости). Несмотря на выходной день и хорошую погоду, встретиться на Михайловской набережной с соратниками по защите традиционных семей решили всего около двадцати человек, большая часть из них — подростки. Возможно, собрать больше народу помешала организация — вернее, ее полное отсутствие. Гомофобы приходили на набережную стихийно, и вероятно, опоздавшие просто не нашли место сбора. О том, зачем, по мнению прохожих, подростки и молодые люди собрались на набережной, справедливо ли осмеяла аналогичное мероприятие в Екатеринбурге Ксения Собчак и что помешало пикнику быть замеченным — в репортаже НГС.
— Гомофобный пикник? — искренне удивляется усталый полицейский вместо ответа на вопрос о месте проведения встречи. — Только этих нам и не хватало!
Стража порядка можно понять: на набережной и без того многолюдно. Профессиональный праздник отмечают военные моряки, многие из которых подшофе. Ведут себя исключительно прилично, но до вечера всё может измениться. В воздухе висит предгрозовая духота, воротничок форменной рубашки липнет к шее. Полицейский искренне надеется, что его внимания пикник не потребует (и в итоге оказывается прав).
Первую компанию удается найти далеко не сразу и только по захваченным с собой флагам: семеро приятелей опоздали к назначенному времени и теперь собираются проводить собственный отдельный пикник. Двое парней и девушка уходят, едва услышав, что мероприятием заинтересовались журналисты, остальные расстилают плед и охотно позируют для фото. Малочисленность объясняют просто:
— Нас много, я сам наблюдаю и вижу многих знакомых. Но скорее всего, как многие из нас считают, это могут воспринять как проявление экстремизма, чего бы не хотелось. Мы же не собираемся никакие погромы устраивать здесь, просто сядем, в карты поиграем... Это «этих» сразу видно, они стараются выделиться, а мы — нет, — с искренней убежденностью говорит молодой человек по имени Илья (называть фамилию он отказывается наотрез, опасаясь, что его «примут» за экстремизм).
Об аналогичном мероприятии в Екатеринбурге телеведущая Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня»:
— «Гомофобный пикник» в Екатеринбурге — в итоге это типичные посиделки школьников на лавке во дворе, только при отсутствии лавок во дворе, — сыронизировала она.
Возраст присутствующих в Новосибирске действительно близок к школьному.
Илье 17 лет, о роде деятельности он говорит, что «работает в сфере маркетинга». На набережную парень пришел, чтобы познакомиться с единомышленниками и высказать свою позицию.
— Мы не поддерживаем, чтобы в России это было так, как в остальных странах, вот это всё распространялось, училось с детства... Мы считаем, что это неправильно.
О том, что прямо сейчас на газоне в паре шагов от них молодые люди защищают традиционные ценности, абсолютно все прохожие узнают от корреспондента. Военные моряки мнение гомофобов разделяют, но предпочитают радоваться встрече с сослуживцами, а не компании незнакомых единомышленников. Двое молодых людей с Андреевским флагом охотно позируют для НГС, однако присоединиться к пикнику не спешат, даже узнав о его подоплеке:
— Я как к ним, [гомосексуалам], отношусь, говорить не буду, а то до вечера не остановлюсь, — смеется один из них.
У многих прохожих вызывает изрядное затруднение даже терминология.
— В смысле гомофобный пикник? — удивляется еще один отставной моряк, лет на двадцать постарше. — Это гей-парад, что ли?
Его супруга мягко объясняет подвыпившему мужу, что совсем наоборот, а затем делает предположение:
— Наверное, ребятки просто с девочками хотят познакомиться. Плохо это разве?
Чуть более многочисленная компания обнаруживается ближе к парку «Городское начало». Здесь людей больше: почти 20 человек. Молодых людей и девушек примерно поровну — и даже есть подобие организации.
— Не снимайте!!! — командует симпатичная юная барышня с длинными волосами и в очках. — Мы тут почти все несовершеннолетние! И у нас тут просто пикник!
Ее взрослые товарищи больше настроены на общение. Двадцатилетний студент колледжа Дмитрий охотно рассказывает, что пришел отдохнуть с друзьями погожим деньком, и хотя цель у мероприятия есть, специально никто молодых людей не собирал.
— Организатора как такового нет, просто общий сговор. Один одному сказал, другой другому... Мы слышали, что тут будет проходить парад людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а мы такое не очень любим. Не поддерживаем. И вот мы в знак протеста свой пикник такой сделали.
— А как вы считаете, гомосексуалы могут пройтись парадом или устроить пикник на набережной в Новосибирске? Не испугаются?
— В таких местах, наверно, не боятся, — смеется Дмитрий. — Камеры, полиция...
На фоне кустов Дмитрий становится вместе с товарищем.
— Сфоткай: типа друзья, — смеются его приятели на заднем плане.
За исключением численности компании, эти гомофобы мало отличаются от своих единомышленников, захвативших флаги. В программе встречи — сладости, безалкогольные напитки, игры и разговоры. Впрочем, вести их при журналисте подростки стесняются.
Остальные посетители набережной за редким исключением выглядят еще более традиционно. Даже обилие тельняшек, бескозырок и Андреевских флагов в последнее воскресенье июля глаз не режет, но подавляющее большинство пришло погулять с семьей или друзьями.
Неожиданное исключение — шествие кришнаитов, с песнями и танцами идущих вдоль Оби.
Женщин в стилизованных индийских костюмах охотно фотографируют и снимают на видео.
— А их что, не запретили еще? — искренне удивляется кто-то из зевак.
У сцены (где и должны были собраться защитники традиционных ценностей, но в итоге выбрали место поукромнее) колонна останавливается и поздравляет Новосибирск с Днем военно-морского флота, объясняя, что каждое служение — почетно.
Впрочем, вопрос религиозной принадлежности, в отличие от сексуальной ориентации, юных гомофобов, кажется, не волнует.
19 июля подобное мероприятие прошло в Екатеринбурге. Среди участников нашлась даже собачка — правда, ее хозяин заявил, что пришел из любопытства.