«Это гей-парад, что ли?» Как в Новосибирске прошел гомофобный пикник — репортаж

— Гомофобный пикник? — искренне удивляется усталый полицейский вместо ответа на вопрос о месте проведения встречи. — Только этих нам и не хватало!

Стража порядка можно понять: на набережной и без того многолюдно. Профессиональный праздник отмечают военные моряки, многие из которых подшофе. Ведут себя исключительно прилично, но до вечера всё может измениться. В воздухе висит предгрозовая духота, воротничок форменной рубашки липнет к шее. Полицейский искренне надеется, что его внимания пикник не потребует (и в итоге оказывается прав).