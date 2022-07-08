Началось прощание с основателем новосибирского крематория — сценарий похорон при жизни расписал он сам
Сергей Якушин умер на этой неделе, 4 июля
Днем 8 июля на территории похоронного дома «Некрополь» в Новосибирске началось прощание с основателем и владельцем новосибирского крематория и Музея смерти Сергеем Борисовичем Якушиным.
Сценарий траурной церемонии Сергей Борисович расписал сам еще при жизни. Она началась около 15:15. Тело на конной повозке повезли по территории «Некрополя».
Каждый раз, когда она останавливалась рядом с цехами или офисами, из них выходили сотрудники и присоединялись к процессии. После этого началось прощание с Сергеем Борисовичем в главном зале. Вся церемония рассчитана на 2 часа.
Сергей Якушин с 2019 года был болен раком желудка, а последнее время находился под домашним арестом в рамках уголовного дела о взятках в похоронном бизнесе. Вину сам Сергей Якушин не признавал, в его отношении суд не завершился.
Как рассказал корреспонденту НГС директор похоронного дома «Некрополь» и сын Сергея Якушина Борис, 30 июня 2022 года у его отца ухудшилось состояние, а 4 июля он умер. Крупные похоронные агентства Новосибирска почтили память Сергея Якушина траурным кортежем, который проехал 6 июля по городу.