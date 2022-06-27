Как выглядело место Calzedonia на Красном проспекте до его появления. НГС нашел снимок с красивой аркой

НГС нашел красивый снимок с местом на Красном проспекте Новосибирска, где сегодня располагается магазин колготок и купальников Calzedonia.
Кадр был обнаружен в архивах филиала Городского центра истории новосибирской книги имени
На старой черно-белой фотографии можно увидеть, что арка с красивой чугунной оградой расположена в здании напротив дома с надписью «Аэрофлот». Это здание расположено по адресу Красный проспект, 44, а здание с аркой — это дом с адресом Красный проспект, 33, как раз там сейчас расположена Calzedonia.
Историю про найденный старый фотоальбом «Новосибирск» 1962 года НГС рассказал в День города, 26 июня: оказалось, что существует два почти одинаковых издания, которые отличаются только суперобложкой и фотографиями главы СССР Никиты Хрущева с его визита в Новосибирск. Корреспонденты НГС выяснили, почему мог пропасть из альбома Хрущев и сравнили виды Новосибирска 1960-х годов с тем, как эти места выглядят спустя 60 лет.