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Летопись

Как выглядело место Calzedonia на Красном проспекте до его появления. НГС нашел снимок с красивой аркой

Смотрим на фото до и после

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На месте арки в доме по адресу Красный проспект, 33 сделали торговые площади, которые сейчас занимает магазин колготок и купальников

На месте арки в доме по адресу Красный проспект, 33 сделали торговые площади, которые сейчас занимает магазин колготок и купальников

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НГС нашел красивый снимок с местом на Красном проспекте Новосибирска, где сегодня располагается магазин колготок и купальников Calzedonia.

Кадр был обнаружен в архивах филиала Городского центра истории новосибирской книги имени Н. П. Литвинова в старом фотоальбоме «Новосибирск».

На старой черно-белой фотографии можно увидеть, что арка с красивой чугунной оградой расположена в здании напротив дома с надписью «Аэрофлот». Это здание расположено по адресу Красный проспект, 44, а здание с аркой — это дом с адресом Красный проспект, 33, как раз там сейчас расположена Calzedonia.

Историю про найденный старый фотоальбом «Новосибирск» 1962 года НГС рассказал в День города, 26 июня: оказалось, что существует два почти одинаковых издания, которые отличаются только суперобложкой и фотографиями главы СССР Никиты Хрущева с его визита в Новосибирск. Корреспонденты НГС выяснили, почему мог пропасть из альбома Хрущев и сравнили виды Новосибирска 1960-х годов с тем, как эти места выглядят спустя 60 лет.

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