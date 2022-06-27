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«Страшно за ребенка, когда электросамокатчики несутся»: как решают эту проблему в разных регионах

Депутат Госдумы рассказал, как законодательно планируют ограничивать электросамокаты в городе

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Череда аварий, которые произошли по вине водителей электросамокатов этим летом по всей России, заставила законодателей снова задуматься об ограничении в городах этого опасного вида транспорта.

В Красноярске в аварии с электросамокатом пострадали две 14-летние девочки. 61-летняя жительница Хакасии сломала плечо при столкновении с любителем быстрой езды. 2-летний мальчик получил перелом голени, когда на него в парке случайно наехал самокат...

— Страшно за ребенка, когда электросамокатчики несутся, — говорят мамы в одном из красноярских дворов, где прогулочная зона не разделена между пешеходами и самокатами.

Проблемами, которые создают электросамокаты, занялись и в Государственной думе. Речь идет о разработке системы штрафов для пользователей и владельцев электросамокатов. Для частных владельцев думают ввести ОСАГО на этот транспорт. Да и в целом предлагают регламентировать правила передвижения в городах в общем своде ПДД. Подробности смотрите в видео.

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