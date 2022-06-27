«Страшно за ребенка, когда электросамокатчики несутся»: как решают эту проблему в разных регионах
Депутат Госдумы рассказал, как законодательно планируют ограничивать электросамокаты в городе
Череда аварий, которые произошли по вине водителей электросамокатов этим летом по всей России, заставила законодателей снова задуматься об ограничении в городах этого опасного вида транспорта.
В Красноярске в аварии с электросамокатом пострадали две
— Страшно за ребенка, когда электросамокатчики несутся, — говорят мамы в одном из красноярских дворов, где прогулочная зона не разделена между пешеходами и самокатами.
Проблемами, которые создают электросамокаты, занялись и в Государственной думе. Речь идет о разработке системы штрафов для пользователей и владельцев электросамокатов. Для частных владельцев думают ввести ОСАГО на этот транспорт. Да и в целом предлагают регламентировать правила передвижения в городах в общем своде ПДД. Подробности смотрите в видео.