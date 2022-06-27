«Страшно за ребенка, когда электросамокатчики несутся»: как решают эту проблему в разных регионах

Череда аварий, которые произошли по вине водителей электросамокатов этим летом по всей России, заставила законодателей снова задуматься об ограничении в городах этого опасного вида транспорта.



В Красноярске в аварии с электросамокатом пострадали две 14-летние девочки. 61-летняя жительница Хакасии сломала плечо при столкновении с любителем быстрой езды. 2-летний мальчик получил перелом голени, когда на него в парке случайно наехал самокат...