Стала известна дата открытия «Вкусно и точка» вместо McDonald’s на Речном вокзале
Объявление появилось на двери заведения
Ресторан фастфуда «Вкусно и точка» вместо McDonald’s на Речном вокзале откроется 19 июня. Об этом говорится в объявлении на дверях заведения.
На нем написано, что предприятие временно приостанавливает свою работу.
— Ждем вас на открытие 19 июля. С уважением, администрация, — говорится в объявлении.
На площади Маркса подобных сообщений об открытии пока нет.
Ранее стали известны названия бургеров, которые будут продавать в сети фастфуда, заменяющей «Макдоналдс». 12 июня, в День России, на Пушкинской площади состоялось открытие флагманского ресторана бывшей сети. Заведение распахнуло двери под названием «Вкусно и точка» — именно так сейчас будут называться все точки бренда, выкупленные бизнесменом Александром Говором у американской компании.
В российском издании журнала «Форбс» вышло интервью с Говором, где он рассказал о том, как пришел в этот бизнес и что собирается делать с купленными заведениями. Рассказываем главное.