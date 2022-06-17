Стала известна дата открытия «Вкусно и точка» вместо McDonald’s на Речном вокзале

Ресторан фастфуда «Вкусно и точка» вместо McDonald’s на Речном вокзале откроется 19 июня. Об этом говорится в объявлении на дверях заведения.

На нем написано, что предприятие временно приостанавливает свою работу.

— Ждем вас на открытие 19 июля. С уважением, администрация, — говорится в объявлении.