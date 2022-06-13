В России после ребрендинга открылся новый «Макдоналдс». Теперь сеть называется «Вкусно и точка»

12 июня, в День России, на Пушкинской площади состоялось открытие флагманского ресторана бывшей сети McDonald's. Заведение распахнуло двери под названием «Вкусно и точка» — именно так сейчас будут называться все точки бренда, выкупленные бизнесменом Александром Говором у американской компании.
Напомним, что именно на этом месте 31 января 1990 года открылся первый «Макдоналдс» в СССР. Тогда в ресторан пришли более 30 тысяч человек.
С 9 часов утра на Пушкинской площади стали собираться поклонники «Биг Маков» и наггетсов. Открытие было запланировано на 11 часов, к этому времени у заведения столпилось около 200 человек. После торжественного разрезания ленточки москвичи хлынули внутрь ресторана, а те, кто не успел попасть внутрь, выстроились в очередь. Чтобы попасть к кассам, гостям «Вкусно и точки» нужно было выстоять около 40–45 минут. Рассказываем в одном видео, что происходило на открытии флагманской точки сети.
Мы вели онлайн-репортаж с открытия обновленных ресторанов в Москве. Здесь мы собрали 15 самых ярких фото с открытия флагмана на Пушкинской площади. И мы подробно рассказывали, кто такой Александр Говор, которому McDonald’s продал свой бизнес в России.