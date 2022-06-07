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Забастовка мусорщиков

«ЭкоТранс-Н» не будет обжаловать штрафы, наложенные после забастовки мусорщиков

В компании утверждают, что руководство договорилось с работниками о сверхурочной работе

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В начале забастовки в «Экологии-Новосибирск» утверждали, что все права работников соблюдены

В начале забастовки в «Экологии-Новосибирск» утверждали, что все права работников соблюдены

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ООО «ЭкоТранс-Н» не будет обжаловать постановление прокуратуры Новосибирской области. По этому постановлению трудовая инспекция оштрафовала компанию за несоблюдение прав работников на отдых и индексацию зарплаты на 32 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГК «ВИС» (которая связана с ООО «ЭкоТранс-Н»), к ответственности привлекли несколько лиц, работающих в компании.

— Привлечённые к административной ответственности лица не будут обжаловать вынесенные постановления, несмотря на то, что выявленные нарушения были вызваны объективной производственной необходимостью, - говорится в сообщении ВИС.

В апреле водители мусоровозов вышли на забастовку, которая привела к введению режима ЧС. Как связаны регоператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск», ГК ВИС, «Арктика Сити» и «ЭкоТранс-Н», мы подробно рассказывали в этом материале.

Прокуратура выявила факты нарушения продолжительности еженедельного непрерывного отдыха работников организации, сверхурочной работы, ненадлежащего учета рабочего времени работников. В ВИС не отрицают сверхурочную работу, но говорят, что это было по согласию в работниками.

— Работники ООО «ЭкоТранс-Н» были привлечены к сверхурочной работе в 1 квартале 2022 года с их добровольного согласия и своевременно получили причитающиеся им выплаты за сверхурочную работу. Это, в том числе подтверждено проведённой проверкой, — сообщили в пресс-службе ВИС.

Как уточнили в пресс-службе, ООО «ЭкоТранс-Н» учли требования уполномоченных органов.

Как рассказал бывший водитель «ЭкоТранс-Н», который уволился после окончания забастовки, такие договоренности были, но на словах.

СЮЖЕТ

Забастовка мусорщиковЗабастовка мусорщиков

— Они нам подходили и говорили об этом, но никаких документов не было. А после всего, что было, мы им не доверяли. И мы потребовали провести индексацию, которая нам по закону положена, выдать машины нужные и оплачивать сверхурочную работу, — сообщил бывший водитель мусоровоза на условиях анонимности.

В апреле водители компании «ЭкоТранс-Н» обнаружили, что около 80 единиц спецтехники для вывоза мусора (ее предоставляла компания «Арктика Сити» в аренду регоператору «Экология-Новосибирск») заблокированы и недоступны для использования. Дело в долгах регоператора перед компанией-арендодателем машин. Мусорщики начали забастовку — они потребовали предоставить им современную технику в достаточном количестве (компания смогла предоставить около 30 единиц вместо 80) и повысить зарплаты, которые не индексировались 3 года.

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