«ЭкоТранс-Н» не будет обжаловать штрафы, наложенные после забастовки мусорщиков

ООО «ЭкоТранс-Н» не будет обжаловать постановление прокуратуры Новосибирской области. По этому постановлению трудовая инспекция оштрафовала компанию за несоблюдение прав работников на отдых и индексацию зарплаты на 32 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГК «ВИС» (которая связана с ООО «ЭкоТранс-Н»), к ответственности привлекли несколько лиц, работающих в компании.