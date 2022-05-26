«Информация не актуальна»: ГК ВИС опровергла слова депутата о договоренностях про новую мусорную концессию

В апреле «Экология-Новосибирск» стала участником громкого скандала с участием десятков водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Работники вышли на забастовку из-за нехватки техники и ее слабой готовности к работе, в результате чего в городе возникли проблемы с вывозом мусора.

