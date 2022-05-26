«Информация не актуальна»: ГК ВИС опровергла слова депутата о договоренностях про новую мусорную концессию
Они заявили, что работы в эту сторону не ведется
Группа компаний ВИС опровергла информацию о заключении новой мусорной концессии, которую сегодня, 26 мая, озвучил депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко на сессии. Он заявил, что правительство и «ВИС» уже договорились создать новое акционерное общество для заключения договора.
Вадим Агеенко сослался на совещание, которое состоялось 25 марта у губернатора Новосибирской области. На совещании, по его словам, якобы было принято решение организовать новое акционерное общество, в котором 80% получит ГК «ВИС», 10% — российский экологический оператор и 10% получит Новосибирская область. Главная цель этого общества: в срок до 1 июня 2022 года выступить с частной концессионной инициативой в отношении создания инвестиционных объектов: сортировочных комплексов и полигонов в Татарском, Тогучинском, Куйбышевском, Каргатском, Новосибирском районах, Вверх-Туле и Раздольном.
— Информация, озвученная депутатом Агеенко, и ссылки на протокол совещания в правительстве Новосибирской области потеряли свою актуальность после принятых и озвученных губернатором решений по расторжению концессионного соглашения с ООО «Экология-Новосибирск» (заявление было сделано 19 мая — прим.ред). Сегодня никакая практическая работа в этом направлении Группой «ВИС» не ведётся, — сообщили в пресс-службе ВИС.
Ранее НГС также отправлял запрос в пресс-службу правительства НСО.
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 млн рублей, прибыль — 504 млн. Через компанию «Экология-Новосибирск» группа компаний являлась также концессионером по мусорной реформе. С февраля в отношении «дочки» «ВИС» введена процедура наблюдения, ее общий долг составляет более 2 млрд рублей.
Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК «Мосэнерго»», которое принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности и спарринг-партнеру по дзюдо Владимира Путина).
В апреле «Экология-Новосибирск» стала участником громкого скандала с участием десятков водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Работники вышли на забастовку из-за нехватки техники и ее слабой готовности к работе, в результате чего в городе возникли проблемы с вывозом мусора.