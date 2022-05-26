Депутат Заксобрания заявил, что правительство и «ВИС» уже договорились о новой мусорной концессии
По его словам, уже к
Депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко на сессии
По словам Агеенко, губернатор Андрей Травников
— Дело в том, что на совещании у губернатора
Как сообщил депутат, Российскому экологическому оператору на совещании
— Нам говорили, что область сама будет обсуждать параметры будущей концессии и сама будет выставлять на честные торги. Так и получается, что продали Новосибирскую область московской компании «ВИС» на кормление, — подчеркнул депутат.
По словам Агеенко, на совещании присутствовали представители компании «ВИС» и Российского экологического сообщества. По его информации, именно на этом совещании
В своем докладе Вадим Агеенко напомнил, к чему на данный момент привела мусорная концессия, — реформа провалена, лишь появился монополист в сфере вывоза отходов. В связи с этим он предложил проанализировать ситуацию с усилением монополий в мусорной отрасли, оценить ее последствия и риски с депутатами и общественностью и выработать общие рекомендации. Это оформили на сессии как протокольное поручение.
Редакция НГС направила запросы в «ВИС» и правительство области с просьбой прокомментировать заявление депутата.
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 млн рублей, прибыль — 504 млн. Через компанию «Экология-Новосибирск» группа компаний являлась также концессионером по мусорной реформе. С февраля в отношении «дочки» «ВИС» введена процедура наблюдения, ее общий долг составляет более
Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности и спарринг-партнеру по дзюдо Владимира Путина).
В апреле «Экология-Новосибирск» стала участником громкого скандала с участием десятков водителей и операторов мусоровозов компании «