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Депутат Заксобрания заявил, что правительство и «ВИС» уже договорились о новой мусорной концессии

По его словам, уже к 1 июня новая компания выступит с концессионной инициативой

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Мусорная концессия была расторгнута <nobr class="_">19 мая</nobr>

Мусорная концессия была расторгнута 19 мая

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Депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко на сессии 26 мая сообщил, что правительство и «ВИС» уже договорились создать новое акционерное общество для заключения новой мусорной концессии.

По словам Агеенко, губернатор Андрей Травников 19 мая сообщил о разрыве мусорной концессии с «Экологией-Новосибирск» уже после того, как общество было создано.

— Дело в том, что на совещании у губернатора 25 марта принято решение организовать новое акционерное общество, в котором 80% получит ГК «ВИС», 10% — российский экологический регоператор (все москвичи) и 10% получит Новосибирская область. Главная цель этого общества тоже определена: в срок до 1 июня 2022 года выступить с частной концессионной инициативой в отношении создания инвестиционных объектов: сортировочных комплексов и полигонов в Татарском, Тогучинском, Куйбышевском, Каргатском, Новосибирском районах, Вверх-Туле и Раздольном, — задался вопросом Вадим Агеенко, предположив, что подобная ситуация может заинтересовать антимонопольную службу.

Как сообщил депутат, Российскому экологическому оператору на совещании 25 марта было поручено передать Министерству экономического развития России проект типового концессионного соглашения в рамках частной инициативы.

— Нам говорили, что область сама будет обсуждать параметры будущей концессии и сама будет выставлять на честные торги. Так и получается, что продали Новосибирскую область московской компании «ВИС» на кормление, — подчеркнул депутат.

По словам Агеенко, на совещании присутствовали представители компании «ВИС» и Российского экологического сообщества. По его информации, именно на этом совещании 25 марта было предписано, что в срок до 30 марта предоставить заместителю губернатора информацию о расторжении концессионного соглашения.

В своем докладе Вадим Агеенко напомнил, к чему на данный момент привела мусорная концессия, — реформа провалена, лишь появился монополист в сфере вывоза отходов. В связи с этим он предложил проанализировать ситуацию с усилением монополий в мусорной отрасли, оценить ее последствия и риски с депутатами и общественностью и выработать общие рекомендации. Это оформили на сессии как протокольное поручение.

Редакция НГС направила запросы в «ВИС» и правительство области с просьбой прокомментировать заявление депутата.

Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 млн рублей, прибыль — 504 млн. Через компанию «Экология-Новосибирск» группа компаний являлась также концессионером по мусорной реформе. С февраля в отношении «дочки» «ВИС» введена процедура наблюдения, ее общий долг составляет более 2 млрд рублей.

Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности и спарринг-партнеру по дзюдо Владимира Путина).

В апреле «Экология-Новосибирск» стала участником громкого скандала с участием десятков водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Работники вышли на забастовку из-за нехватки техники и ее слабой готовности к работе, в результате чего в городе возникли проблемы с вывозом мусора.

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