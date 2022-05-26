Огненное шоу, праздник окрошки и «Библионочь»: куда сходить на выходных в Новосибирске

Вот, к примеру, какая насыщенная программа в самой крупной библиотеке за Уралом — в ГПНТБ: здесь выступят камерный ансамбль Театра оперы и балета, выпускницы новосибирской консерватории, фолк-группы и другие исполнители.



На мастер-классах гости научатся делать куклы-обереги, рисовать акрилом на дереве, писать заглавные буквы готического шрифта и многое другое. Также в программе книжные и художественные выставки, лекции, экскурсии, игротеки для всех возрастов и квиз в большой библиотеке.

Где: ГПНТБ СО РАН, Восход, 15.