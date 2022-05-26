Огненное шоу, праздник окрошки и «Библионочь»: куда сходить на выходных в Новосибирске

Организаторы событий как знали, что май порадует нас теплыми днями, поэтому напланировали на конец месяца множество событий на свежем воздухе. Новый обзор культурных событий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.
28 мая с 19:00 на главной сцене Михайловской набережной пройдет гала-концерт фестиваля огненного шоу «Огни Сибири». Зрители не только смогут понаблюдать за файеристами и оценить их мастерство, но и попробовать «зажечь» самим.
В программе: открытые мастер-классы для тех, кто хочет попробовать себя в направлении предметных манипуляций (пои, веера, дабл-стаффы, стаффы, хупы), выступление музыкальной группы, проведение розыгрышей для зрителей и огненный концерт.
Вход для зрителей свободный, участие в мастер-классах — бесплатно.
Не успела отшуметь музейная ночь, как на пятки ей наступает ночь библиотечная! В субботу, 28 мая, по всей России уже в одиннадцатый раз пройдет ежегодная акция «Библионочь». Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки. Тема акции в этом году — «Традиции».
Вот, к примеру, какая насыщенная программа в самой крупной библиотеке за Уралом — в ГПНТБ: здесь выступят камерный ансамбль Театра оперы и балета, выпускницы новосибирской консерватории, фолк-группы и другие исполнители.
На мастер-классах гости научатся делать куклы-обереги, рисовать акрилом на дереве, писать заглавные буквы готического шрифта и многое другое. Также в программе книжные и художественные выставки, лекции, экскурсии, игротеки для всех возрастов и квиз в большой библиотеке.
Где: ГПНТБ СО РАН, Восход, 15.
Начало в 17:00.
Вход свободный.
Знаете, какая самая популярная тема для обсуждения была на этой неделе у меня в канале? Опрос «любите ли вы окрошку и как вы ее готовите?». Проводили мы его накануне праздника окрошки, который пройдет 29 мая в селе Федосиха, в усадьбе «Русский Двор».
В программе: экскурсия по селу и усадьбе, батл для гостей по приготовлению традиционного холодного русского супа и дегустация его разновидностей. Например, грибной окрошки с крапивой и жареным картофелем.
Цена тура из Новосибирска: взрослый билет с проездом — 3300 рублей; для тех, кто добирается до Федосихи самостоятельно, цена билета — 2800 рублей. Детям 7–14 лет — 2500 рублей, малыши — бесплатно. Справки, брони и вся дополнительная информация по телефону:
Очень рекомендую побывать с детьми на интерактивной выставке в Краеведческом музее «Пять петровских крепостей». Здесь можно самостоятельно построить деревянную крепость из масштабного конструктора. Крупные детали наглядно демонстрируют, как строились и выглядели первые остроги, сторожевые башни, крепостные стены.
Организованы специальные сеансы сборки крепости. Перед тем как приступить к строительству, экскурсовод познакомит вас с материалами выставки: картами, документами XVIII века и археологическими материалами из сохранившихся острогов. Так вам будет легче разобраться в особенностях оборонительных сооружений в Сибири эпохи Петра I.
Где: Краеведческий музей, Красный проспект, 23.
Без возрастных ограничений.
Цена билета: 200 руб. В стоимость входит посещение выставки «Пять петровских крепостей» и интерактивная экскурсия. По этому билету вы также сможете посмотреть все выставки второго этажа музея. Билеты — в кассе музея.
SUP CUP SIBERIAN 2022 — масштабный спортивный праздник и любительские соревнования по сапсерфингу для всех желающих, пройдут 28–29 мая в парке сапсерфинга рядом с МК «Европейский берег».
Помимо того, что вы понаблюдаете за соревнованиями спортсменов из разных городов России, вы сможете протестировать разные виды досок и поучаствовать в развлекательной программе. Запланировано и научное шоу для всей семьи, диджеи и аниматоры, фотосессии и мастер-классы. И самое главное — погода обещает быть отличной!
Где: МК «Европейский берег»: ул. Владимира Заворного, 42
Вход свободный.