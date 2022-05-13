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В вольерах ресторанного дворика установили фигурки животных — там должен был быть контактный зоопарк

Руководство объяснило, что это сюрприз, о котором говорилось ранее

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Фигурки в вольерах заметили сегодня вечером

Фигурки в вольерах заметили сегодня вечером

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В вольерах ресторанного дворика за гостиницей «Центральная» в Новосибирске поставили фигурки животных. Ранее здесь планировали организовать контактный зоопарк. Затем от идеи отказались, но пообещали, что на этой территории подготовят некий сюрприз.

Представитель арендодателя дворика Елена Клемешова подтвердила НГС, что фигурки и есть тот самый сюрприз:

— Да, детям нравится. Их установили позавчера. Всё лето будут стоять, там и озвучка у них есть.

По периметру вольеров установлены картинки-мемы

По периметру вольеров установлены картинки-мемы

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Ранее в администрации дворика рассказывали, что в зоопарке будут содержать кроликов, куриц и петухов, также предполагалось, что будет пони для катания.

Напомним, что в январе этого года мэрия попыталась через суд изъять у гостиницы «Центральная» участок земли во дворе. Городские власти тогда, впрочем, заверили, что не пытаются добиться закрытия работающего здесь уже третий год «Ресторанного дворика», а лишь пытаются уладить юридические формальности.

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