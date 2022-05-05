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В ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» передумали открывать зоопарк — но вольеры там стоят

Руководство заявило, что готовит сюрприз на территории

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В центральной части вольера виден вход в закрытую часть

В центральной части вольера виден вход в закрытую часть

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В ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» в Новосибирске отказались от идеи открывать контактный зоопарк.

Об этом в беседе с НГС сообщила представитель арендодателя дворика Елена Клемешова. При этом на территории сейчас размещены деревянные вольеры с решетками. Что будет в этих строениях, Клемешова не рассказала.

— Действительно, от идеи с контактным зоопарком мы отказались. Мы готовим сюрприз, планируем его представить недели через полторы. Немного терпения. Скоро всё увидите. Это точно будет не зоопарк, — сказала Елена Клемешова.

По периметру вольера размещены однотипные картинки-мемы

По периметру вольера размещены однотипные картинки-мемы

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Ранее в администрации дворика рассказывали, что в зоопарке будут содержать кроликов, куриц и петухов, также предполагалось, что будет пони для катания.

В этом году во дворике появились скамейки и столики

В этом году во дворике появились скамейки и столики

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Разговоры, что во дворике за гостиницей «Центральная» сделают полноценный фуд-корт и откроют зоопарк, появились в начале апреля. Посадочные места для заведений общепита ресторанного дворика уже готовы.

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Центральная гостиницаресторанный дворик
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