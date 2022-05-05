В ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» передумали открывать зоопарк — но вольеры там стоят

В ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» в Новосибирске отказались от идеи открывать контактный зоопарк.

Об этом в беседе с НГС сообщила представитель арендодателя дворика Елена Клемешова. При этом на территории сейчас размещены деревянные вольеры с решетками. Что будет в этих строениях, Клемешова не рассказала.

— Действительно, от идеи с контактным зоопарком мы отказались. Мы готовим сюрприз, планируем его представить недели через полторы. Немного терпения. Скоро всё увидите. Это точно будет не зоопарк, — сказала Елена Клемешова.