«Мира парк» открылся после зимы — сколько стоит увидеть необычный амфитеатр и Критский лабиринт и когда заработает пляж

В Новосибирске начинает свою работу в новом сезоне «Мира Парк» — рассказываем, что жители смогут увидеть в нём 7 мая.



Это первый частный парк в регионе, расположенный в Мошковском районе, примерно в 20 километрах от Новосибирска, в стороне от Северного объезда.

Впервые он начал свою работу в июне 2021 года. Его создал владелец «Мира Терм» и девелопер коттеджного поселка «Деревня Мира» Андрей Алексеев.

Андрей Алексеев — известный новосибирский бизнесмен. В прошлом — создатель сети «Вилка-Ложка». По данным «Контур.Фокуса», выручка «Мира Терм» в 2020 году составила 187,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 30,5 миллиона рублей; в 2021 году — 371,6 млн и 72 млн соответственно. Компания «Мира Парк» зарегистрирована 27 января 2021 года, учредитель — Андрей Алексеев. Кроме того, он развивает проект «Деревня мира».