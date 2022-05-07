«Мира парк» открылся после зимы — сколько стоит увидеть необычный амфитеатр и Критский лабиринт и когда заработает пляж
Это первый частный парк в регионе, который создал владелец «Мира Терм»
В Новосибирске начинает свою работу в новом сезоне «Мира Парк» — рассказываем, что жители смогут увидеть в нём 7 мая.
Это первый частный парк в регионе, расположенный в Мошковском районе, примерно в 20 километрах от Новосибирска, в стороне от Северного объезда.
Впервые он начал свою работу в июне 2021 года. Его создал владелец «Мира Терм» и девелопер коттеджного поселка «Деревня Мира» Андрей Алексеев.
Андрей Алексеев — известный новосибирский бизнесмен. В прошлом — создатель сети «Вилка-Ложка». По данным «Контур.Фокуса», выручка «Мира Терм» в 2020 году составила 187,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 30,5 миллиона рублей; в 2021 году — 371,6 млн и 72 млн соответственно. Компания «Мира Парк» зарегистрирована 27 января 2021 года, учредитель — Андрей Алексеев. Кроме того, он развивает проект «Деревня мира».
Общественного транспорта до парка по-прежнему нет. Поэтому добраться туда можно либо на такси, либо на автомобиле. Около парка есть большая бесплатная парковка. Последние несколько километров придется проехать по гравийной дороге. Без пробок от площади Калинина можно добраться за 35–50 минут.
Парк работает не круглогодично, поэтому в этом году открывается 7 мая. Вход в него платный, в новом сезоне цены изменились, рассказали журналисту НГС в пресс-службе парка. В будний день для взрослых вход стоит 600 рублей, для детей до 13 лет — 400; в выходные — 800 и 500 соответственно. Для детей младше 3 лет — бесплатно.
Чтобы ходить в парк по прошлогодним ценам, можно купить абонемент на 5 посещений за 2500 рублей для взрослых и за 1500 для детей.
В стоимость включено посещение всех локаций, например это павильоны «Планетарий», «Дом Звука», геологический музей «Сад Камней Созвездия», мини-ферма, детская площадка, смотровая площадка «Дом Земли», арт-комплекс «Монумент Истина» и другие. Только зона «Пляж» оплачивается отдельно. Она начнет работу с 1 июня 2022 года.
В день открытия посетителей ждет специальная программа, начинающаяся с 10:00. В течение дня желающие могут поучаствовать на разных площадках в мастер-классах и играх: квесте для детей от 5 лет, мастер-классе на гончарном круге, танцевальном мастер-классе по соло-джазу и так далее.
В 12:00, 14:00 и 16:00 запланированы прогулки с гидом. В 13:30 будет шоу мыльных пузырей, в 14:30 — мастер-класс по блюзу, в 19:30 — настольные игры.
Ранее мы показывали, как этот новосибирский частный парк выглядит изнутри и чем там можно заняться.