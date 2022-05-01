Новосибирцы выступили против новостройки возле Технопарка
Застройщику предлагают землю в границах нового парка вместо территории школы
Жители улицы Демакова и микрорайона Щ начали собирать подписи против перспективы строительства жилых домов рядом с планируемым парком в пойме речки Чербузы.
Согласно информации активистов микрорайона, компания «Аква сити» (входит в группу «Мета») планирует обменять территорию в микрорайоне «Ясный берег», на которой строят муниципальную школу, на два участка на улице Демакова: за зданием поликлиники на улице Демакова, 2 и между домами 12/1 и 18 на той же улице.
— Несколько лет подряд обещали разбить парк на пустыре, но территория была перезонирована в застроечную вопреки обещаниям создать парк, — возмутились жители Щ в обращении в редакцию НГС. — Представитель [застройщика] пытался нас уверить, что от строительства жителям существующих домов на Демакова и вообще микрорайона Щ станет лучше: мол, компания вложит большие средства в обустройство оставшейся от строительства территорий. Мы не согласны с этим. Во-первых, под новые дома отводится примерно треть территорий без учета подъездных путей к новостройкам. Во-вторых, изначально говорилось, упомянутый сквер будет представлять прогулочную зону без обременения в виде строительства домов.
Согласно публикациям депутата Горсовета от Советского района Светланы Каверзиной, участки за домами на Демакова, 6, 12/1 и 18 действительно согласованы для включения в территорию будущего парка на старой железнодорожной линии — его анонсировали в прошлом году. На своей странице «ВКонтакте» депутат также подчеркнула, что застройщик готов вложить 20 миллионов в благоустройство парка.
— Так как земля пока федеральная, подтянулся лоббист, который будет перетягивать в муниципалитет землю + готов уже сейчас (есть подписанный договор) выделить 20 миллионов на проектирование парка. Для города это хорошая сделка (простите за цинизм). Вместо застройки всего участка — 2 дома далеко друг от друга и парк. И ещё раз: перетянет он землю от федералов или нет- непонятно, но 20 миллионов уже вкладывает, — написала Светлана Каверзина.
Гендиректор «Аква Сити» Владислав Бурмистров подтвердил журналисту НГС, что предложение об обмене земли действительно рассматривают — одна из необходимых профильных комиссий мэрии уже прошла. Он также подтвердил намерение компании вложить 20 миллионов в благоустройство.
— В рамках мены есть соглашение с муниципалитетом, там фигурирует цифра в 20 миллионов, которые мы будем вкладывать в парк. Есть предварительная концепция парка, — рассказал он.
При этом он подчеркнул, что конкретных планов застройки у компании пока нет: значительная часть земли сегодня находится в федеральной собственности, и пока она не передана городу, мена невозможна.
— Решение о мене не принято. Корректно говорить, что мы зашли в процесс, этот земельный участок подходит, но дальше передача из федеральной земли, дальше оценка, ещё одна комиссия, слушания, и только потом мена, — пояснил Владислав Бурмистров.
По информации издания «Родные берега», в мэрии Новосибирска вопрос пока не решили.
— Решение о мене земельных участков будет приниматься органом местного самоуправления с учетом баланса интересов мэрии, строительной компании и представителей общественности, — цитирует издание ответ городских властей.
Сегодня участки, которые рассматривают в качестве обмена на землю новой школы, не выделены, большая часть земли принадлежит Российской Федерации и находится в распоряжении СО РАН. По оценке Бурмистрова, вопрос должен решиться в течение полугода, ещё примерно столько же займёт разработка концепции строительства, к самому строительству компания сможет приступить не раньше 2024 года.
Среди опасений местных жителей, помимо традиционного роста нагрузки на социальную инфраструктуру, организация проезда к стройплощадкам и ливневых стоков: сегодня ничем не занятая территория представляет собой болотистую местность, куда отводят талую и ливневую воду с дорог. Владислав Бурмистров заверил, что и тот, и другой вопрос будет решён при разработке проекта, если мену земли согласуют.
Участок, который меняет застройщик на своей территории, расположен в микрорайоне «Ясный берег»: на нём планируется строительство образовательного комплекса «ЯШкола». Проект школы прошёл госэкспертизу в прошлом году, участок потребовалось передать городу, чтобы получить бюджетное финансирование на строительство школы.
В 2020 году мэрия Новосибирска совершила резонансный обмен земли возле культурного центра «Сибирь-Хоккайдо»: власти выменяли скандальный сквер на не менее скандальный пустырь в тихом центре Новосибирска.
Территория планируемого парка находится совсем рядом со сквером на Демакова — на прошлой неделе суд признал незаконной продажу участка рядом с ним.