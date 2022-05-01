Новосибирцы выступили против новостройки возле Технопарка

Жители улицы Демакова и микрорайона Щ начали собирать подписи против перспективы строительства жилых домов рядом с планируемым парком в пойме речки Чербузы.



Согласно информации активистов микрорайона, компания «Аква сити» (входит в группу «Мета») планирует обменять территорию в микрорайоне «Ясный берег», на которой строят муниципальную школу, на два участка на улице Демакова: за зданием поликлиники на улице Демакова, 2 и между домами 12/1 и 18 на той же улице.



— Несколько лет подряд обещали разбить парк на пустыре, но территория была перезонирована в застроечную вопреки обещаниям создать парк, — возмутились жители Щ в обращении в редакцию НГС. — Представитель [застройщика] пытался нас уверить, что от строительства жителям существующих домов на Демакова и вообще микрорайона Щ станет лучше: мол, компания вложит большие средства в обустройство оставшейся от строительства территорий. Мы не согласны с этим. Во-первых, под новые дома отводится примерно треть территорий без учета подъездных путей к новостройкам. Во-вторых, изначально говорилось, упомянутый сквер будет представлять прогулочную зону без обременения в виде строительства домов.

