Почем мангал? Смотрим, что можно купить для дачи в «Леруа Мерлен», «Ашане», «Колорлоне»

Весна с переменным успехом, но все-таки приходит в Новосибирск — самое время задуматься об отдыхе на даче. Магазины заполняются вещами, которые напоминают о запахе шашлыков, ярком и теплом солнце, укусах комаров и грядках. Мы решили пройтись по «Ашану», «Леруа Мерлен» и «Колорлону», чтобы узнать, что и по какой цене предлагают новосибирцам в магазинах и сколько стоит собраться на дачу в 2022 году.
«Ашан»
«Ашан» встречает дачными принадлежностями посетителей прямо на входе. Привлекают тех, кто на даче любит покушать шашлычки: в ряд стоят кованые мангалы и грили.
Стоят мангалы по-разному — от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Есть варианты попроще, без кованых крыш и так далее, но которые всё еще выглядят довольно прилично. Стоят такие 6107 рублей. Самый дорогой мангал, «Подмосковье», обойдется в 37 275 рублей. Почти как трехкомфорочный гриль, за него просят 41 311 рублей.
5 килограммов березовых дров в сетке стоят 164 рубля.
В «Ашане» на входе также стоят бассейны. Каркас 305 на 76 сантиметров стоит 10 990 рублей. Каркасный бассейн с насосом — уже 12 990 рублей. Самый дорогой каркасный бассейн обойдется в 14 490 рублей, размер всё тот же — 305 на 76 сантиметров.
Для любителей что-нибудь посадить на даче в «Ашане» сделали распродажу на саженцы. Ответить за их качество мы не можем, но расскажем о ценах. Каштан съедобный — 184 рубля, малина — 239 рублей, калина — 259 рублей, сирень — 317 рублей, жимолость — 326 рублей.
Создавать на участке уют и милую атмосферу помогут фигурки животных. Во всех магазинах, в которых мы побывали, их огромное количество и на любой вкус. Летняя коллекция фигур этого года в «Ашане» представлена огромным количеством собак. Фигуру кокер-спаниеля можно купить за 5442 рублей, бландхаунда — за 2086 (реальный пес этой породы обойдется вам в 60 тысяч рублей, так что подумайте), а большая колли — за 7801 рубль.
Украсить свой двор можно не только фигурами, но и цветами. В «Ашане» семена лилий обойдутся от 115 рублей до 221 рубля. Пионы стоят от 300 рублей.
Разных семян в магазине очень много, чуть-чуть пройдемся по ценам. Земляника на распродаже стоит 300 рублей. Многолетние ромашки обойдутся в 125 рублей (скидка на них 40%). 2–3 штучки бегонии — 195 рублей. Скидка в 27% действует на розовые каллы — 320 рублей. Если говорить про семена овощей, то в «Ашане» за томат сибирский просят 47 рублей, за морковь «Берлин» — 5,99 рубля. У морковки какой-то невероятный разброс цен, самые дорогие семена стоят 125 рублей.
Черенок для лопаты здесь оценили в сумму от 131 до 209 рублей. Кусторез будет стоить 1348 рублей, сучкорез — 337 рублей.
«Леруа Мерлен»
Садовый отдел в «Леруа Мерлен» открылся 22 апреля. В коллекции декоративных фигур создана атмосфера «дорого, богато». По крайней мере, на такие мысли наталкивают фигуры, сделанные под древность. Голова истукана желтого размером 51 сантиметр стоит 4435 рублей, сидящий монах — 2820 рублей. Помимо необычных фигур, есть и классические гномики. Так, гномик с листиком в руках размером 28 сантиметров обойдется в 1111 рублей, а гномик с табличкой «Привет!» — в 3553 рубля.
Одно из решений места, на котором можно отдохнуть, — раскладушки. Стоит раскладушка в 197 сантиметров в длину 3700 рублей, но есть варианты и подороже. Например, раскладушка «Кристин» — за 10 тысяч рублей.
«Леруа Мерлен» предлагает сразу несколько наборов мебели в разную цену. Некоторые не выглядят так пафосно, как набор за 110 тысяч, но всё еще функциональны. Так, например, четыре стула и столик стоят 33 тысячи, а два стульчика и милый круглый столик — всего 7 тысяч.
Помимо мягких и удобных качающихся кресел (журналист НГС проверила их удобность), в «Леруа» продаются скамейки. Самая обычная стандартная скамья из дерева обойдется вам в 7 тысяч рублей. И конечно, отдохнуть можно на садовых мягких качелях. За них просят от 7 до 62 тысяч рублей. При этом отличаются качели качеством, количеством места и мягкостью.
Тот самый одноразовый разборный мангал, который всё лето живет в багажнике, в «Леруа Мерлен» стоит всего 532 рубля. Более капитальные мангалы стоят от 4 до 35 тысяч рублей.
Маленький круглый гриль в этом году стоит 4 тысячи рублей, гриль побольше — 7 тысяч. Передвижной вариант оценивают в 15 тысяч рублей. Также в «Леруа Мерлен» есть несколько коптилен за 2–10 тысяч рублей.
Для жарких выходных можно купить бассейн, тем более выбор их широк. Есть как дорогие надувные бассейны со спа за 47 тысяч, так и варианты подешевле 305х76 сантиметров за 7,8 тысячи рублей. Детский бассейн 262х175х51 стоит 34 тысячи рублей.
«Колорлон»
Электрический культиватор в магазине стоит около 15 тысяч рублей. Самая дешевая электрическая газонокосилка — 7 тысяч рублей.
Самый дешевый разборный мангал в «Колорлоне» оценивают в 310 рублей. Один из самых дорогих мангалов стоит 24 тысячи рублей. Печь-мангал обойдется в 48 тысяч рублей, а гриль — в 10 тысяч. Шампуры лежат здесь же — от 35 рублей за шутку до 440 за набор из 4 штук (но они с деревянными ручками).
Кресла могут быть самые разные. Маленькие складные стулья стоят 592 рубля, большое круглое и мягкое, но всё еще складное — 7 тысяч. И конечно, есть складные шезлонги. В среднем они обойдутся вам в 2–7 тысяч рублей.
Бассейнам в магазине посвящен целый проход. Вариант размером 366х76 можно купить за 8 тысяч, каркасный бассейн того же размера будет стоить уже 20 тысяч. Есть и совсем бюджетные варианты. Так, маленький бассейн 86х25 стоит каких-то 500 рублей, предназначен он для детей 1–3 лет. И не стоит забывать о девайсах для бассейна: круги в «Колорлоне» стоят в пределах тысячи рублей, нарукавники — 200 рублей.
В «Колорлоне» несколько стендов заняли садовые фигурки. Практически все они классические, много гномиков. Например, садовый гном 19 сантиметров в высоту стоит 1500 рублей, гном со скрипкой 27 сантиметров в высоту — 1710 рублей, гном с надписью Welcome — 605 рублей. И так до бесконечности: вот гном с надписью «Добро пожаловать в мой сад», а рядом гном несет яблоки.
В «Колорлоне» также продают саженцы. Барбарис вам обойдется в 525 рублей, облепиха стоит 390 рублей, смородину вы сможете купить за 300 рублей. Слива под название «Манчжурская красавица» — 655 рублей, а малина стоит 295 рублей.
В «Колорлоне» несколько подвесных мягких кресел, которые стоят от 15 тысяч до 22 тысяч рублей, а также круглое кресло для отдыха за 15 тысяч. Тент для отдыха в «Колорлоне» можно купить всего за 4 тысячи, но есть тенты и подороже. Например, белый 200х200 стоит аж 26 тысяч рублей.
Самые дешевые качели стоят 7900 рублей. Качели без матраса обойдутся в 28 тысяч рублей.
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