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Почем мангал? Смотрим, что можно купить для дачи в «Леруа Мерлен», «Ашане», «Колорлоне»

Мы нашли диван со столиком за 100 тысяч и мангал за 300 рублей

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Дачную атмосферу создают в «Ашане»

Дачную атмосферу создают в «Ашане»

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Весна с переменным успехом, но все-таки приходит в Новосибирск — самое время задуматься об отдыхе на даче. Магазины заполняются вещами, которые напоминают о запахе шашлыков, ярком и теплом солнце, укусах комаров и грядках. Мы решили пройтись по «Ашану», «Леруа Мерлен» и «Колорлону», чтобы узнать, что и по какой цене предлагают новосибирцам в магазинах и сколько стоит собраться на дачу в 2022 году.

«Ашан»

Мангалы, стоящие в ряд, стоят в районе 25 тысяч

Мангалы, стоящие в ряд, стоят в районе 25 тысяч

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«Ашан» встречает дачными принадлежностями посетителей прямо на входе. Привлекают тех, кто на даче любит покушать шашлычки: в ряд стоят кованые мангалы и грили.

Стоят мангалы по-разному — от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Есть варианты попроще, без кованых крыш и так далее, но которые всё еще выглядят довольно прилично. Стоят такие 6107 рублей. Самый дорогой мангал, «Подмосковье», обойдется в 37 275 рублей. Почти как трехкомфорочный гриль, за него просят 41 311 рублей.

5 килограммов березовых дров в сетке стоят 164 рубля.

Набор для любителей посидеть у костра

Набор для любителей посидеть у костра

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В «Ашане» на входе также стоят бассейны. Каркас 305 на 76 сантиметров стоит 10 990 рублей. Каркасный бассейн с насосом — уже 12 990 рублей. Самый дорогой каркасный бассейн обойдется в 14 490 рублей, размер всё тот же — 305 на 76 сантиметров.

Часть саженцев не выставлена на распродажу. Так, черешня обойдется вам в 437 рублей, крыжовник — в 356 рублей. Зато скидка есть на сливу — 298 рублей

Часть саженцев не выставлена на распродажу. Так, черешня обойдется вам в 437 рублей, крыжовник — в 356 рублей. Зато скидка есть на сливу — 298 рублей

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Для любителей что-нибудь посадить на даче в «Ашане» сделали распродажу на саженцы. Ответить за их качество мы не можем, но расскажем о ценах. Каштан съедобный — 184 рубля, малина — 239 рублей, калина — 259 рублей, сирень — 317 рублей, жимолость — 326 рублей.

Фигуру бобра можно купить за 3356 рублей

Фигуру бобра можно купить за 3356 рублей

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Создавать на участке уют и милую атмосферу помогут фигурки животных. Во всех магазинах, в которых мы побывали, их огромное количество и на любой вкус. Летняя коллекция фигур этого года в «Ашане» представлена огромным количеством собак. Фигуру кокер-спаниеля можно купить за 5442 рублей, бландхаунда — за 2086 (реальный пес этой породы обойдется вам в 60 тысяч рублей, так что подумайте), а большая колли — за 7801 рубль.

В «Ашане» продают много разноцветных лилий

В «Ашане» продают много разноцветных лилий

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Украсить свой двор можно не только фигурами, но и цветами. В «Ашане» семена лилий обойдутся от 115 рублей до 221 рубля. Пионы стоят от 300 рублей.

От разнообразия семян разбегаются глаза

От разнообразия семян разбегаются глаза

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Разных семян в магазине очень много, чуть-чуть пройдемся по ценам. Земляника на распродаже стоит 300 рублей. Многолетние ромашки обойдутся в 125 рублей (скидка на них 40%). 2–3 штучки бегонии — 195 рублей. Скидка в 27% действует на розовые каллы — 320 рублей. Если говорить про семена овощей, то в «Ашане» за томат сибирский просят 47 рублей, за морковь «Берлин» — 5,99 рубля. У морковки какой-то невероятный разброс цен, самые дорогие семена стоят 125 рублей.

Не стоит забывать об инструментах на дачу

Не стоит забывать об инструментах на дачу

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Черенок для лопаты здесь оценили в сумму от 131 до 209 рублей. Кусторез будет стоить 1348 рублей, сучкорез — 337 рублей.

«Леруа Мерлен»

На входе покупателя встречают садовые фигуры

На входе покупателя встречают садовые фигуры

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Садовый отдел в «Леруа Мерлен» открылся 22 апреля. В коллекции декоративных фигур создана атмосфера «дорого, богато». По крайней мере, на такие мысли наталкивают фигуры, сделанные под древность. Голова истукана желтого размером 51 сантиметр стоит 4435 рублей, сидящий монах — 2820 рублей. Помимо необычных фигур, есть и классические гномики. Так, гномик с листиком в руках размером 28 сантиметров обойдется в 1111 рублей, а гномик с табличкой «Привет!» — в 3553 рубля.

Разные варианты мест для отдыха ожидают новосибирцев в «Леруа Мерлен»

Разные варианты мест для отдыха ожидают новосибирцев в «Леруа Мерлен»

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Одно из решений места, на котором можно отдохнуть, — раскладушки. Стоит раскладушка в 197 сантиметров в длину 3700 рублей, но есть варианты и подороже. Например, раскладушка «Кристин» — за 10 тысяч рублей.

За 110 тысяч можно купить угловой диван и журнальный столик

За 110 тысяч можно купить угловой диван и журнальный столик

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«Леруа Мерлен» предлагает сразу несколько наборов мебели в разную цену. Некоторые не выглядят так пафосно, как набор за 110 тысяч, но всё еще функциональны. Так, например, четыре стула и столик стоят 33 тысячи, а два стульчика и милый круглый столик — всего 7 тысяч.

Подвесные кресла — от 20 до 40 тысяч рублей

Подвесные кресла — от 20 до 40 тысяч рублей

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Помимо мягких и удобных качающихся кресел (журналист НГС проверила их удобность), в «Леруа» продаются скамейки. Самая обычная стандартная скамья из дерева обойдется вам в 7 тысяч рублей. И конечно, отдохнуть можно на садовых мягких качелях. За них просят от 7 до 62 тысяч рублей. При этом отличаются качели качеством, количеством места и мягкостью.

В «Леруа Мерлен» есть мангалы и грили

В «Леруа Мерлен» есть мангалы и грили

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Тот самый одноразовый разборный мангал, который всё лето живет в багажнике, в «Леруа Мерлен» стоит всего 532 рубля. Более капитальные мангалы стоят от 4 до 35 тысяч рублей.

Гриль, на котором, кажется, можно приготовить всё что угодно, стоит 55 тысяч

Гриль, на котором, кажется, можно приготовить всё что угодно, стоит 55 тысяч

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Маленький круглый гриль в этом году стоит 4 тысячи рублей, гриль побольше — 7 тысяч. Передвижной вариант оценивают в 15 тысяч рублей. Также в «Леруа Мерлен» есть несколько коптилен за 2–10 тысяч рублей.

Бассейны бывают каркасными и надувными. Самый дорогой каркасный бассейн стоит 69 тысяч, но в основном они в пределах 20–40 тысяч рублей

Бассейны бывают каркасными и надувными. Самый дорогой каркасный бассейн стоит 69 тысяч, но в основном они в пределах 20–40 тысяч рублей

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Для жарких выходных можно купить бассейн, тем более выбор их широк. Есть как дорогие надувные бассейны со спа за 47 тысяч, так и варианты подешевле 305х76 сантиметров за 7,8 тысячи рублей. Детский бассейн 262х175х51 стоит 34 тысячи рублей.

На выходе из садового отдела покупателей провожает искусственный газон. Цена стартует от 5 тысяч рублей и доходит до 19

На выходе из садового отдела покупателей провожает искусственный газон. Цена стартует от 5 тысяч рублей и доходит до 19

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«Колорлон»

В «Колорлоне» покупателей встречает техника со скидками

В «Колорлоне» покупателей встречает техника со скидками

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Электрический культиватор в магазине стоит около 15 тысяч рублей. Самая дешевая электрическая газонокосилка — 7 тысяч рублей.

Грили, мангалы и печи ждут, когда в них пожарят шашлыки

Грили, мангалы и печи ждут, когда в них пожарят шашлыки

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Самый дешевый разборный мангал в «Колорлоне» оценивают в 310 рублей. Один из самых дорогих мангалов стоит 24 тысячи рублей. Печь-мангал обойдется в 48 тысяч рублей, а гриль — в 10 тысяч. Шампуры лежат здесь же — от 35 рублей за шутку до 440 за набор из 4 штук (но они с деревянными ручками).

Удобно отдохнуть на даче можно и в раскладных стульях

Удобно отдохнуть на даче можно и в раскладных стульях

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Кресла могут быть самые разные. Маленькие складные стулья стоят 592 рубля, большое круглое и мягкое, но всё еще складное — 7 тысяч. И конечно, есть складные шезлонги. В среднем они обойдутся вам в 2–7 тысяч рублей.

В «Колорлоне» для наглядности надули бассейн и налили в него воду

В «Колорлоне» для наглядности надули бассейн и налили в него воду

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Бассейнам в магазине посвящен целый проход. Вариант размером 366х76 можно купить за 8 тысяч, каркасный бассейн того же размера будет стоить уже 20 тысяч. Есть и совсем бюджетные варианты. Так, маленький бассейн 86х25 стоит каких-то 500 рублей, предназначен он для детей 1–3 лет. И не стоит забывать о девайсах для бассейна: круги в «Колорлоне» стоят в пределах тысячи рублей, нарукавники — 200 рублей.

В «Колорлоне» очень много гномов

В «Колорлоне» очень много гномов

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В «Колорлоне» несколько стендов заняли садовые фигурки. Практически все они классические, много гномиков. Например, садовый гном 19 сантиметров в высоту стоит 1500 рублей, гном со скрипкой 27 сантиметров в высоту — 1710 рублей, гном с надписью Welcome — 605 рублей. И так до бесконечности: вот гном с надписью «Добро пожаловать в мой сад», а рядом гном несет яблоки.

В «Колорлоне» распродажа семян гладиолусов — они стоят по 99 рублей

В «Колорлоне» распродажа семян гладиолусов — они стоят по 99 рублей

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В «Колорлоне» также продают саженцы. Барбарис вам обойдется в 525 рублей, облепиха стоит 390 рублей, смородину вы сможете купить за 300 рублей. Слива под название «Манчжурская красавица» — 655 рублей, а малина стоит 295 рублей.

Набор мебели, который слева на фотографии, стоит 14 тысяч

Набор мебели, который слева на фотографии, стоит 14 тысяч

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В «Колорлоне» несколько подвесных мягких кресел, которые стоят от 15 тысяч до 22 тысяч рублей, а также круглое кресло для отдыха за 15 тысяч. Тент для отдыха в «Колорлоне» можно купить всего за 4 тысячи, но есть тенты и подороже. Например, белый 200х200 стоит аж 26 тысяч рублей.

На фото — самые дорогие беседки в «Колорлоне»: 43 тысячи стоят качели слева и в 39 тысяч обойдутся вам качели справа

На фото — самые дорогие беседки в «Колорлоне»: 43 тысячи стоят качели слева и в 39 тысяч обойдутся вам качели справа

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Самые дешевые качели стоят 7900 рублей. Качели без матраса обойдутся в 28 тысяч рублей.

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