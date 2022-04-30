Почем мангал? Смотрим, что можно купить для дачи в «Леруа Мерлен», «Ашане», «Колорлоне»

В «Колорлоне» несколько подвесных мягких кресел, которые стоят от 15 тысяч до 22 тысяч рублей, а также круглое кресло для отдыха за 15 тысяч. Тент для отдыха в «Колорлоне» можно купить всего за 4 тысячи, но есть тенты и подороже. Например, белый 200х200 стоит аж 26 тысяч рублей.