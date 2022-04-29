Мэрия объяснила, почему кладбище в Академгородке подтапливает уже
10 лет. Будет ли решать проблему — не уточнила
Вода разрушает могилы, сносит ограждения и памятники
В мэрии Новосибирска заявили, что вопрос закрытия Южного кладбища в Советском районе, которое каждую весну затапливает, не рассматривается. Более того, департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии планирует расширить его площадь.
— Ежегодно после схода снежного покрова и установления теплой погоды в границах территории кварталов 16 и 20 общественного кладбища образуется скопление талых вод. Указанные обстоятельства вызваны особенностями рельефа территории, на котором расположено общественное кладбище. Кроме этого, дополнительной причиной скопления воды служат несанкционированные снежные отвалы на границе кладбища, которые ежегодно организовывают и не вывозят зимой расположенные рядом гаражные кооперативы, — объяснили власти.
На прямой вопрос, что власти планируют делать, чтобы исправить ситуацию с подтоплениями, в мэрии не ответили. Лишь уточнили, что для откачки талых вод на территории кладбища была установлена водозаборная помпа. Но когда именно — она не указывает.
Напомним, о проблеме подтоплений Южного кладбища говорят уже более 10 лет. Небольшое кладбище, где захоронены более 25 тысяч умерших, соседствует со складами и гаражами. Из-за нехватки места умерших хоронят у забора, отделяющего территорию кладбища от гаражных кооперативов, а каждую весну часть могил размывает из-за паводка. Как это выглядит — мы показывали в репортаже с кладбища.