Историческое здание Крячкова отремонтируют в центре Новосибирска — сейчас там расположен главпочтамт
Сейчас там находится «Почта России»
В центре Новосибирска отремонтируют историческое здание на улице Советской, 33. Его построили в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова.
Заказчиком работ выступает «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области». Максимальная стоимость работ составляет 2,1 миллиона рублей.
По данным аукционной документации, в здании находился торговый комплекс новониколаевского филиала Богородско-Глуховской мануфактуры.
— После контрреволюционного переворота в мае 1918 г., в Новониколаевске прошла серия забастовок. 3 августа 1918 г. началась всеобщая забастовка. Для руководства забастовкой был создан стачечный комитет во главе с И.Ф. Богдановым (Чистяковым), разместившийся в здании Богородско-Глуховской мануфактуры. Здесь же проходили митинги и собрания бастующих рабочих. Забастовка окончилась в 20-х числах августа 1918 года, — говорится в документации.
В 1922 году здание передали почтово-телеграфной конторе.
Победитель торгов должен будет выполнить электромонтажные работы, оштукатурить поверхности, наклеить обои и выполнить другие виды ремонта. Заявки на участие в торгах принимают до 12 мая. Подрядчик должен выполнить работы за 3 месяца с момента заключения договора.
Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика на ремонт здания на площади ленина, в котором сейчас находится магазин «Летуаль». На работы готовы потратить почти 9 миллионов.