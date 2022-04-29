Историческое здание Крячкова отремонтируют в центре Новосибирска — сейчас там расположен главпочтамт

В центре Новосибирска отремонтируют историческое здание на улице Советской, 33. Его построили в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова.



Заказчиком работ выступает «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области». Максимальная стоимость работ составляет 2,1 миллиона рублей.



По данным аукционной документации, в здании находился торговый комплекс новониколаевского филиала Богородско-Глуховской мануфактуры.



— После контрреволюционного переворота в мае 1918 г., в Новониколаевске прошла серия забастовок. 3 августа 1918 г. началась всеобщая забастовка. Для руководства забастовкой был создан стачечный комитет во главе с И.Ф. Богдановым (Чистяковым), разместившийся в здании Богородско-Глуховской мануфактуры. Здесь же проходили митинги и собрания бастующих рабочих. Забастовка окончилась в 20-х числах августа 1918 года, — говорится в документации.

