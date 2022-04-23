Что ждет проблемную дорогу на Толмачевской, по которой отказывались ездить водители автобуса № 28? Ответ мэрии
Представители перевозчика заявили, что автобусы теперь ходят по полному маршруту
Мэрия Новосибирска сообщила, что ремонт улицы Толмачевской, по которой отказывались проезжать водители автобуса №28, в 2022 году не предусмотрен бюджетом. Треть улицы починят по гарантийному ремонту. Кроме того, МКУ «ДЭУ № 3» пытается засыпать ямы своими силами с начала 2022 года.
В начале апреля на улице Толмачевской перед Тещиным языком были пробки, проезд по которым занимал больше часа. По этой причине водители останавливались за семь остановок до конца маршрута. В редакцию НГС обратились читатели, которые не могли добраться до дома. Жители Новосибирска также обратились к перевозчику и в мэрию Новосибирска.
Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, по поводу маршрута № 28 в общественную приемную города поступило два обращения. МКУ «ДЭУ № 3» зимой несколько раз засыпало ямы на Толмачевской.
— В текущем году ремонт улицы Толмачевской планом дорожно-строительных работ не предусмотрен, в связи с этим силами МКУ «ДЭУ № 3» города Новосибирска проведена отсыпка инертными материалами наиболее разрушенных участков по Толмачевской, — ответила на запрос НГС мэрия Новосибирска.
Участок Толмачевской от ООТ «Скания» до здания № 12, к. 2 ремонтировали в 2018 году. Ремонт проводила подрядная организация ООО «СТС-Плюс». После обращений было проведено гарантийное обследование.
— Основные выявленные дефекты на данном участке — колейность, выкрашивание, выбоины в асфальтобетонном покрытии. Устранение выявленных дефектов будет произведено в период наступления благоприятных погодных условий, но не позднее 15 мая 2022 года, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
На гарантии участок протяженностью 1,15 километра. Вся улица — 3,15 километра.
— Причинами выявленных дефектов на асфальтобетонном покрытии может являться нарушение технологии производства работ, потеря несущей способности основания, высокая интенсивность движения тяжеловесного транспорта, отсутствие организованного водоотвода, — объяснили в пресс-службе Новосибирска.
Корреспондент НГС не смогла дозвониться до компании ООО «СТС-ПЛЮС» — в открытом доступе нет рабочих телефонов.
ООО «СТС-ПЛЮС» зарегистрировано 30 марта 2016-го. Владелец компании — Гусейнов Октай Мирза Оглы. Выручка компании в 2020 году составила 274,6 миллиона. Чистая прибыль — 4 миллиона. За всё время компания заключила договоров через госзакупки на 1,2 миллиарда рублей.
В диспетчерской «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1», перевозчика по маршруту 28, рассказали, что в последние недели жалобы от пассажиров не поступали, а все водители теперь ездят по маршруту.
Две читательницы НГС подтвердили, что на улице Толмачевской ситуация улучшилась. Как рассказала одна из них — Ольга, ее дети перестали жаловаться, что не могут доехать. Наталья рассказала, что пробки сейчас не такие продолжительные.
— Езжу каждый день — если честно, не вижу даже заплаток в ямах. Автобус ходит, таких пробок страшных, когда они с маршрута уходили, больше не было. Но пробки на Тещином языке не уходят. Дорога там так и остается вся разбитая, — поделилась Наталья.
Как добавили в мэрии Новосибирска, если водители нарушают схемы движения, то следует обратиться в информационно-справочный отдел МКУ «ЦУГАЭТ» для доведения информации и принятия мер к перевозчику.
Неделю назад житель Новосибирска рассказал НГС про саботаж работы троллейбуса № 29. По его мнению, «Горэлектротранспорт» и ЦУГАЭТ саботируют работу маршрута, так как на линии постоянно не хватает транспорта, а разговоры с ответственными за этот маршрут не приносят никаких результатов. В мэрии ответили, что на работу транспорта влияют обрывы проводов, пробки и технические неполадки.