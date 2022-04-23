Что ждет проблемную дорогу на Толмачевской, по которой отказывались ездить водители автобуса № 28? Ответ мэрии

Мэрия Новосибирска сообщила, что ремонт улицы Толмачевской, по которой отказывались проезжать водители автобуса №28, в 2022 году не предусмотрен бюджетом. Треть улицы починят по гарантийному ремонту. Кроме того, МКУ «ДЭУ № 3» пытается засыпать ямы своими силами с начала 2022 года.

В начале апреля на улице Толмачевской перед Тещиным языком были пробки, проезд по которым занимал больше часа. По этой причине водители останавливались за семь остановок до конца маршрута. В редакцию НГС обратились читатели, которые не могли добраться до дома. Жители Новосибирска также обратились к перевозчику и в мэрию Новосибирска.