«Маршрут списали»: новосибирец завалил власти жалобами. Он считает, что в городе саботируют работу троллейбуса

— Лицемерно анонсированный властями как введение нового маршрута, он стал на 100% дублироваться большинством транспорта, что проходит через Северо-Чемской жилмассив. У маршрута отобрали транспортную значимость. — возмутился житель Новосибирска Евгений Смирнов, который ездит на 29-м троллейбусе.



По его мнению, по сравнению с другим транспортом у троллейбуса теперь одно преимущество — там можно расплатиться безналом и воспользоваться сетевой поездкой. Кроме того, в отличие от автобусов, троллейбусы по расписанию должны ходить до позднего вечера, поэтому многие на него рассчитывают.



— Но чиновники из ГЭТ и ЦУГАЭТ маршрут «списали», — считает пассажир. — Обеспечение маршрута № 29 машинами идет по остаточному принципу, что на протяжении нескольких лет приводит к регулярным срывам движения.

Работу маршрута новосибирец назвал «тихим бунтом». Он уверен, что машин на маршруте мало даже по плану: 6 — в час пик, в остальное время ходит 4 троллейбуса:



— В теории это дает приемлемые интервалы в 10–15 минут, однако на практике троллейбус не дождаться часами, так как даже эти крохи Горэлектротранспорт не может (точнее, не хочет) на линию выпускать. Любая поломка, любой сбой приводят к сходу машин с линии без предоставления замены.

