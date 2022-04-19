«Маршрут списали»: новосибирец завалил власти жалобами. Он считает, что в городе саботируют работу троллейбуса
В департаменте говорят, что тоже хотят идеального мира, но есть реалии
Житель Новосибирска пытается добиться от управления городским транспортом полноценной работы троллейбусного маршрута
Укороченный маршрут
Первая претензия пассажира связана с изменением схемы маршрута. До 2018 года троллейбус ходил от станции метро «Заельцовская» до Северо-Чемского жилмассива. После 2018 года маршрут полностью перенесли на левый берег, теперь конечная — на площади Маркса.
— Лицемерно анонсированный властями как введение нового маршрута, он стал на 100% дублироваться большинством транспорта, что проходит через Северо-Чемской жилмассив. У маршрута отобрали транспортную значимость. — возмутился житель Новосибирска Евгений Смирнов, который ездит на
По его мнению, по сравнению с другим транспортом у троллейбуса теперь одно преимущество — там можно расплатиться безналом и воспользоваться сетевой поездкой. Кроме того, в отличие от автобусов, троллейбусы по расписанию должны ходить до позднего вечера, поэтому многие на него рассчитывают.
— Но чиновники из ГЭТ и ЦУГАЭТ маршрут «списали», — считает пассажир. — Обеспечение маршрута
Работу маршрута новосибирец назвал «тихим бунтом». Он уверен, что машин на маршруте мало даже по плану: 6 — в час пик, в остальное время ходит 4 троллейбуса:
— В теории это дает приемлемые интервалы в 10–15 минут, однако на практике троллейбус не дождаться часами, так как даже эти крохи Горэлектротранспорт не может (точнее, не хочет) на линию выпускать. Любая поломка, любой сбой приводят к сходу машин с линии без предоставления замены.
К таким выводам он пришел после общения с диспетчерами ЦУГАЭТ и руководителями городского транспорта, которые, по его мнению, не требуют от парков выпускать весь транспорт. Так, в первые дни апреля он заметил, что на
— Есть проблема нерешаемая — отсутствие средств и политической воли для того, чтобы стабилизировать работу Горэлектротранспорта. А есть халатность и наплевательство — когда ресурсы есть, но их умышленно не используют, — возмутился пассажир. — Здесь мы имеем дело со вторым.
Как ходит троллейбус
По навигации количество транспорта меняется в зависимости от времени суток. Иногда на линии всего четыре троллейбуса — два в одном направлении, два — в другом (от площади Маркса до Северо-Чемского 15 остановок).
На остановке «Метро "Площадь Маркса"», кроме троллейбуса
Что ответили в мэрии
Неофициально в департаменте транспорта говорят, что тоже хотелось бы идеального мира, каким видит его пассажир, но реалии, к сожалению, другие.
В официальном ответе в мэрии сообщили, что в часы пик на маршруте
— На интервал движения транспортных средств муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе троллейбусных, оказывают существенное влияние заторные ситуации, в связи с периодически возникающими дорожно-транспортными происшествиями стороннего транспорта по пути следования, обрывами контактной сети и сходами подвижного состава с линии по технической неисправности, — объяснили в мэрии.
По расписанию последний троллейбус с площади Маркса отправляется в 22:52, в выходные — в 22:44. С остановки «Северо-Чемской ж/м» в будни вечером можно уехать в 23:20, в выходные — в 23:10. Если транспорт ломается, подвижной состав перераспределяют, в том числе ставят резервный транспорт, согласно условиям заключенного муниципального контракта, подчеркнули в мэрии. На муниципальный контракт троллейбусные маршруты перевели в прошлом году. Обслуживание маршрута
В конце прошлого года НГС спросил у новосибирцев, где, по их мнению, мало транспорта после 21:00. В редакцию НГС пришло почти двести сообщений. С февраля мэрия начала менять схемы автобусных маршрутов в Советском и Первомайском районах. Часть маршрутов убирают, где-то меняют схему движения. Однако оптимизация не всем нравится — чем именно, в своей колонке эмоционально объяснил житель микрорайона Шлюз.