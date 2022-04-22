За вечер больше ста переводов: читатели скинулись на «зарплату» народному дворнику. А еще ему предложили работу

Народный дворник из Екатеринбурга сегодня, что называется, проснулся знаменитым. После того как вышел материал о нем, Антон Бурдин получил сотню денежных переводов. И несколько предложений о работе.



Напомним, Антон — инвалид второй группы, у него ДЦП. Несмотря на диагноз, он в одиночку очистил от мусора местный сквер. Теперь убирает ближайшие дворы. Говорит, что устал жить в грязи.

Сначала Антон попытался официально устроиться дворником, но в местной управляющей компании в трудоустройстве отказали. Тогда собирать мусор он пошел бесплатно.

