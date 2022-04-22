За вечер больше ста переводов: читатели скинулись на «зарплату» народному дворнику. А еще ему предложили работу
После публикации у Антона Бурдина началась новая жизнь
Народный дворник из Екатеринбурга сегодня, что называется, проснулся знаменитым. После того как вышел материал о нем, Антон Бурдин получил сотню денежных переводов. И несколько предложений о работе.
Напомним, Антон — инвалид второй группы, у него ДЦП. Несмотря на диагноз, он в одиночку очистил от мусора местный сквер. Теперь убирает ближайшие дворы. Говорит, что устал жить в грязи.
Сначала Антон попытался официально устроиться дворником, но в местной управляющей компании в трудоустройстве отказали. Тогда собирать мусор он пошел бесплатно.
— Я очень признателен людям, которые переводят мне деньги. Я заплатил за коммунальные услуги — у меня там долг. И купил продуктов, — рассказал Антон. — Остальные деньги пока оставил, ведь у меня нет работы, надо экономить.
Антону перевели чуть больше 50 тысяч рублей. Многие отправляли переводы с подписью «народная зарплата». А еще дворник получил сотни благодарностей.
— Вот настоящий герой! Молодец парень! — написал читатель в комментарии к публикации. — Сил тебе, всё остальное у тебя есть! Но пусть будет еще больше!
— Меня эта история тронула до глубины души. Хочется просто поддержать этого человека. Он не стал бить в колокола, что его на работу не приняли, он просто взял и пошел работать! Ну не молодец ли!
— Прочитав о таком «больном» парне, становится стыдно за себя, город и наше государство. Этот парень здоровее многих из нас. Мог просто сидеть на пятой точке и получать пенсию, но он хочет работать, приносить пользу.
Антон вряд ли надолго останется безработным. В понедельник его ждут на собеседование в частном хозяйстве недалеко от его дома. Кроме того, та самая управляющая компания, которая недавно отказала инвалиду в трудоустройстве, теперь подбирает для него ставку. Судьбой народного дворника озаботился депутат местной гордумы.
— Я сейчас в переговорах с управляющей компанией, прошу, чтобы они все-таки дали парню нормально работать. Раз у него есть такое желание и силы, и он готов помогать родному микрорайону, — рассказал депутат городской думы Михаил Вечкензин. — Они сказали, что посмотрят, куда можно его устроить. Но я их прямо попросил. Если не получится, найдем ему другую работу.