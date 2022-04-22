СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 75.00
eur 81.22
Тема дняСамые разбитые ж/д переезды Новосибирска
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

«Провели много операций»: новосибирские онкологи вернулись из командировки в ЛНР

Они рассказали, чем помогли луганским коллегам

408
Врачи прилетели в Новосибирск вечером <nobr class="_">21 апреля</nobr>

Врачи прилетели в Новосибирск вечером 21 апреля

Поделиться

Новосибирские онкологи сегодня утром, 22 апреля, вернулись в Новосибирск из командировки в ЛНР. В аэропорту они рассказали, как помогали коллегам.

В ЛНР специалисты Новосибирского областного онкодиспансера отправились 11 апреля. Среди них были главный онколог региона Вадим Захаров, заместитель главврача по лечебной части Александр Соболев, заместитель главврача по оргметодработе Владимир Лейбович, заведующая диспансерным отделением № 1 онколог-уролог Мария Турганова, анестезиолог-реаниматолог Ольга Сакова, медсестра Ирина Севостьянова.

— Командировка запомнилась тем, что прошла безопасно и полезно для обеих сторон: как для нас, так и для луганских коллег, — отметил Вадим Захаров.

Врачи отмечают, что в ЛНР не хватает хирургов, операционных сестер и анестезиологов

Врачи отмечают, что в ЛНР не хватает хирургов, операционных сестер и анестезиологов

Поделиться

Он добавил, что они работали в разных направлениях — консультировали онкологических больных, назначали химиотерапевтическое лечение и делали операции:

— Мы провели много операций. Например, удалили опухоль желудка — сложная восьмичасовая операция. Еще три такие опухоли и операция на молочной железе.

В областном онкодиспансере планируют создавать еще одну бригаду, понимая, какие специалисты нужны.

— Если честно, нужны операционная сестра, анестезиолог, хирург. В них очень нуждаются. И проблема со средним медицинским персоналом — постовыми, дежурными, — пояснил Вадим Захаров.

Он также заметил, что разница во времени помогла им высыпаться, несмотря на то, что вставали около 6 утра.

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

В мае из Новосибирска в ЛНР поедут хирурги-травматологи, онкологи посоветовали им ничего не бояться и прилагать максимум усилий.

Ранее мы рассказывали, что трое новосибирских депутатов уехали в ДНР и ЛНР в середине марта.

По теме (5)

онкодиспансеронкологиспецоперация
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2