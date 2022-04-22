«Провели много операций»: новосибирские онкологи вернулись из командировки в ЛНР
Они рассказали, чем помогли луганским коллегам
Новосибирские онкологи сегодня утром,
В ЛНР специалисты Новосибирского областного онкодиспансера отправились
— Командировка запомнилась тем, что прошла безопасно и полезно для обеих сторон: как для нас, так и для луганских коллег, — отметил Вадим Захаров.
Он добавил, что они работали в разных направлениях — консультировали онкологических больных, назначали химиотерапевтическое лечение и делали операции:
— Мы провели много операций. Например, удалили опухоль желудка — сложная восьмичасовая операция. Еще три такие опухоли и операция на молочной железе.
В областном онкодиспансере планируют создавать еще одну бригаду, понимая, какие специалисты нужны.
— Если честно, нужны операционная сестра, анестезиолог, хирург. В них очень нуждаются. И проблема со средним медицинским персоналом — постовыми, дежурными, — пояснил Вадим Захаров.
Он также заметил, что разница во времени помогла им высыпаться, несмотря на то, что вставали около 6 утра.
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В мае из Новосибирска в ЛНР поедут хирурги-травматологи, онкологи посоветовали им ничего не бояться и прилагать максимум усилий.
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