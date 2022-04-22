«Провели много операций»: новосибирские онкологи вернулись из командировки в ЛНР

Новосибирские онкологи сегодня утром, 22 апреля , вернулись в Новосибирск из командировки в ЛНР. В аэропорту они рассказали, как помогали коллегам.



В ЛНР специалисты Новосибирского областного онкодиспансера отправились 11 апреля . Среди них были главный онколог региона Вадим Захаров, заместитель главврача по лечебной части Александр Соболев, заместитель главврача по оргметодработе Владимир Лейбович, заведующая диспансерным отделением № 1 онколог-уролог Мария Турганова, анестезиолог-реаниматолог Ольга Сакова, медсестра Ирина Севостьянова.