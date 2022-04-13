Памятник Покрышкину установили в центре площади Карла Маркса

Сегодня, 13 апреля, памятник Александру Покрышкину вернули на площадь Карла Маркса в Новосибирске. Монумент очистили и установили на новом месте — в центре транспортного кольца.

— Дорогие друзья! Памятник Покрышкину отмыт и установлен в центре площади Карла Маркса! — написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее мэрия Новосибирска представила проект комплексного благоустройства озелененной территории общего пользования, включающий перенос памятника Покрышкину. Проект состоит в переносе памятника с частной земли на муниципальную и благоустройстве территории. В ближайшем будущем у памятника появится подсветка, вокруг разобьют цветники и посадят кустарники, замостят дорожки. При этом облик памятника остается прежним. Общественное обсуждение проекта закончилось 28 февраля.