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Тема дняПамятник Покрышкина установили на площади Маркса
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Памятник Покрышкину установили в центре площади Карла Маркса

Монумент перенесли с частной территории на муниципальную

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Пока перенесли сам памятник, но впереди еще работа по благоустройству

Пока перенесли сам памятник, но впереди еще работа по благоустройству

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Сегодня, 13 апреля, памятник Александру Покрышкину вернули на площадь Карла Маркса в Новосибирске. Монумент очистили и установили на новом месте — в центре транспортного кольца.

— Дорогие друзья! Памятник Покрышкину отмыт и установлен в центре площади Карла Маркса! — написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее мэрия Новосибирска представила проект комплексного благоустройства озелененной территории общего пользования, включающий перенос памятника Покрышкину. Проект состоит в переносе памятника с частной земли на муниципальную и благоустройстве территории. В ближайшем будущем у памятника появится подсветка, вокруг разобьют цветники и посадят кустарники, замостят дорожки. При этом облик памятника остается прежним. Общественное обсуждение проекта закончилось 28 февраля.

5 апреля памятник убрали с постамента, на котором он стоял с 2005 года. Монумент увезли на чистку, пока рабочие переносили постамент и подготавливали площадку. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков находился на месте и задокументировал процесс.

Памятник Александру Покрышкину снимают с постамента. 5 апреля 2022 года

Памятник Александру Покрышкину снимают с постамента. 5 апреля 2022 года

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Сначала монумент переложили на доски, а уже оттуда перенесли в кузов грузовика. 5 апреля 2022 года

Сначала монумент переложили на доски, а уже оттуда перенесли в кузов грузовика. 5 апреля 2022 года

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Торжественное открытие памятника на новом месте запланировано на 9 мая.

Памятник увезли на соседнюю автостоянку. 5 апреля 2022 года

Памятник увезли на соседнюю автостоянку. 5 апреля 2022 года

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До 9 мая вокруг памятника должны установить подсветку, вымостить дорожки и озеленить территорию. На кольце обещают высадить вязы, яблони, сирень и розы.

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