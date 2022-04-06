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Министр промышленности НСО объявил о стабилизации цен на сахар

В ближайшее время сахар должны привезти по оптовой цене 75 рублей за кг

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Из-за того что в марте спрос на сахар резко вырос, поднялись и цены, считает министр промышленности Андрей Гончаров. При этом он обещает скорое понижение

Из-за того что в марте спрос на сахар резко вырос, поднялись и цены, считает министр промышленности Андрей Гончаров. При этом он обещает скорое понижение

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Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров в прямом эфире для НГС сообщил о стабилизации цен на сахар.

— Мы ситуацию взяли на контроль не только в плане наличия сахара. Благодаря оперативным решениям на следующей неделе ожидается поступление сахара по оптовой цене в 75 рублей, — сказал Гончаров.

По словам министра, продолжается совместная работа с УФАС по мониторингу цен на ключевые продукты питания (и их наличия) в магазинах Новосибирска.

Прямой эфир министра в редакции НГС продолжается. О чем еще говорил Гончаров — читайте по ссылке.

Последние недели в новосибирских супермаркетах периодически с полок пропадает сахар — на его нехватку обратил внимание даже мэр города. Правительство уверяет, что товар на складах есть, всё дело в ажиотажном спросе. Во вторник, 5 апреля, министр предпринимательства и торговли региона Андрей Гончаров посетил с проверкой цех компании «РТ Бакалея», где фасуют сахар для новосибирских магазинов. НГС прошелся по предприятию вместе с чиновниками, послушал, что обещает министр, и посмотрел, как фасуют сахар.

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