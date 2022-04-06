Министр промышленности НСО объявил о стабилизации цен на сахар

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров в прямом эфире для НГС сообщил о стабилизации цен на сахар.
— Мы ситуацию взяли на контроль не только в плане наличия сахара. Благодаря оперативным решениям на следующей неделе ожидается поступление сахара по оптовой цене в 75 рублей, — сказал Гончаров.
По словам министра, продолжается совместная работа с УФАС по мониторингу цен на ключевые продукты питания (и их наличия) в магазинах Новосибирска.
Прямой эфир министра в редакции НГС продолжается. О чем еще говорил Гончаров — читайте по ссылке.
Последние недели в новосибирских супермаркетах периодически с полок пропадает сахар — на его нехватку обратил внимание даже мэр города. Правительство уверяет, что товар на складах есть, всё дело в ажиотажном спросе. Во вторник,