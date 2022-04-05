Ушел из жизни 103-летний ветеран Великой Отечественной Федор Криволапов из Новосибирска

В Новосибирске 2 апреля скончался 103-летний ветеран Федор Сергеевич Криволапов, который прошел всю войну. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Криволапова призвали на фронт в 1941 году, два года он служил сапером
5 марта 1944 года Федора Сергеевича тяжело ранили под Кривым Рогом, в госпитале он пробыл до июля. С сентября
Уволившись в запас по болезни в августе
После войны служил в финансовых органах Тюменской области, в начале
Прощание с Федором Криволаповым пройдет
В марте ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Арапов, житель поселка Степного Ордынского района. Ему было 97 лет.