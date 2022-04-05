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Ушел из жизни 103-летний ветеран Великой Отечественной Федор Криволапов из Новосибирска

Прощание с Криволаповым состоится 5 апреля в Академгородке

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Заслуги Криволапова отмечены как на войне, так и в мирное время

Заслуги Криволапова отмечены как на войне, так и в мирное время

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В Новосибирске 2 апреля скончался 103-летний ветеран Федор Сергеевич Криволапов, который прошел всю войну. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Криволапова призвали на фронт в 1941 году, два года он служил сапером 26-го отдельного гвардейского саперного батальона Калининского фронта. С ноября 1943-го по март 1944-го — парторгом батальона 57-го гвардейского стрелкового полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии Юго-Западного фронта.

5 марта 1944 года Федора Сергеевича тяжело ранили под Кривым Рогом, в госпитале он пробыл до июля. С сентября 1944-го по август 1945 года находился в резерве политсостава в запасном полку 39-й запасной стрелковой дивизии Сибирского военного округа. Уволился в запас по болезни в августе 1945-го. Награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденами Великой Отечественной войны I и II степени.

Уволившись в запас по болезни в августе 45-го, фронтовик вернулся в Тюменскую область, пошел учиться и в 1966 году окончил Всесоюзный кредитный техникум по специальности «денежное обращение и кредит». Женился, с супругой они воспитали двух дочерей и сына.

После войны служил в финансовых органах Тюменской области, в начале 60-х — работал директором Горпромкомбината города Ялуторовска Тюменской области. С 1962 по 1972 год — начальником филиала Тюменского приборостроительного завода. С 1972 года — начальником филиала Рембыттехники города Ялуторовска. За добросовестный труд Криволапову присвоены звания «Отличник финансовой работы» и «Ветеран труда».

Прощание с Федором Криволаповым пройдет 5 апреля с 12:00 до 13:00 по адресу: улица Арбузова, 6а.

В марте ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Арапов, житель поселка Степного Ордынского района. Ему было 97 лет.

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