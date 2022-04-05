Ушел из жизни 103-летний ветеран Великой Отечественной Федор Криволапов из Новосибирска

В Новосибирске 2 апреля скончался 103-летний ветеран Федор Сергеевич Криволапов, который прошел всю войну. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.



Криволапова призвали на фронт в 1941 году, два года он служил сапером 26-го отдельного гвардейского саперного батальона Калининского фронта. С ноября 1943-го по март 1944-го — парторгом батальона 57-го гвардейского стрелкового полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии Юго-Западного фронта.

