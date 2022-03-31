«Заболеваемость ковидом находится на самом низком уровне»: губернатор объяснил, почему отменили масочный режим

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему было принято решение об отмене обязательного масочного режима. Со вчерашнего дня для жителей масочный режим носит рекомендательный характер, при этом он обязателен к соблюдению работниками ряда отраслей при непосредственном контакте с клиентами.
— Медицинские гигиенические маски — это эффективный инструмент для сдерживания развития эпидемии различных заболеваний. Также как внеплановые каникулы и дистанционное образование для школьников, удаленная работа, социальное дистанцирование или, например, ограничение массовых мероприятий. Мы в этом убедились не один раз. Но также наколенный опыт подсказывает нам, что эти эффективные меры можно использовать достаточно гибко, применяя их тогда и в том объеме, тогда и так, как этого требует ситуация, — заявил он.
Губернатор при этом попросил новосибирцев относиться ответственно к своему здоровью и надевать маски, когда «нужно защитить себя или проявить уважение к окружающим.
— Сегодня в Новосибирской области заболеваемость коронавирусом, ОРВИ, гриппом находится на самом низком уровне почти за два года пандемии. Поэтому принято решение сделать маски рекомендуемыми к ношению, — объяснил Андрей Травников. — Также отмечу, что вы имеете право требовать наличие макси у сотрудников и работников тех организаций, которые предоставляют вам услуги.
Глава региона призвал горожан вакцинироваться от коронавируса.
— В случае ухудшения эпидситуации обязательный масочный режим, как и другие ограничительные меры, могут снова быть введены в действие, — добавил губернатор.
СЮЖЕТ
Масочный режим действовал в Новосибирской области с 27 апреля 2020 года. Отмену режима губернатор анонсировал 16 марта 2022 года. По словам Андрея Травникова, необходимость носить маски «всем уже поднадоела». На прошлой неделе, 21 марта, глава региона предложил сделать масочный режим рекомендательным.