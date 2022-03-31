«Заболеваемость ковидом находится на самом низком уровне»: губернатор объяснил, почему отменили масочный режим

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему было принято решение об отмене обязательного масочного режима. Со вчерашнего дня для жителей масочный режим носит рекомендательный характер, при этом он обязателен к соблюдению работниками ряда отраслей при непосредственном контакте с клиентами.



— Медицинские гигиенические маски — это эффективный инструмент для сдерживания развития эпидемии различных заболеваний. Также как внеплановые каникулы и дистанционное образование для школьников, удаленная работа, социальное дистанцирование или, например, ограничение массовых мероприятий. Мы в этом убедились не один раз. Но также наколенный опыт подсказывает нам, что эти эффективные меры можно использовать достаточно гибко, применяя их тогда и в том объеме, тогда и так, как этого требует ситуация, — заявил он.