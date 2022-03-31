НГУЭУ купит готовое здание под учебный корпус за 152 миллиона рублей

Новосибирский государственный университет экономики и управления намерен приобрести здание для нового учебного корпуса. Закупку они опубликовали на сайте РТС. Как следует из документов заявки, НГУЭУ готов заплатить 152 миллиона рублей за административное здание.
Как следует из описания закупки, здание должно быть пригодным для образовательной деятельности со всеми необходимыми коммуникациями. Задолженностей и обременений на здании быть не должно. Объект должен находиться не далее 1000 метров от административного здания на улице Ломоносова, 56. Общая его площадь должна быть не менее 2200 и не более 2750
Подать заявку на аукцион можно до
В НГУЭУ нам подтвердили, что здание станет еще одним корпусом университета.
— В связи с существенным увеличением контингента обучающихся в последние годы в университете сформирован дефицит площадей — как учебных аудиторий, лабораторий, так и помещений для развития инновационной инфраструктуры и поддержки внеучебной активности студентов. Кроме того, НГУЭУ участвует в ряде федеральных проектов, которые также требуют дополнительных площадей, — объяснил ректор НГУЭУ Павел Новгородов.
Как уточнил ректор, здание необходимо для ликвидации сложившегося дефицита и формирования инфраструктурной базы для дальнейшего развития НГУЭУ. Здание должно быть в доступности от корпусов НГУЭУ. Как уточнили в пресс-службе университета, заранее выбранного здания нет.
Властям и госучреждениям НСО разрешили проводить часть закупок без конкурсов — с единственным поставщиком.