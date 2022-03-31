НГУЭУ купит готовое здание под учебный корпус за 152 миллиона рублей

Новосибирский государственный университет экономики и управления намерен приобрести здание для нового учебного корпуса. Закупку они опубликовали на сайте РТС. Как следует из документов заявки, НГУЭУ готов заплатить 152 миллиона рублей за административное здание.



Как следует из описания закупки, здание должно быть пригодным для образовательной деятельности со всеми необходимыми коммуникациями. Задолженностей и обременений на здании быть не должно. Объект должен находиться не далее 1000 метров от административного здания на улице Ломоносова, 56. Общая его площадь должна быть не менее 2200 и не более 2750 кв. м .