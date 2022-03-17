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Властям и госучреждениям НСО разрешили проводить часть закупок без конкурсов — с единственным поставщиком

Изучаем новый документ

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В правительстве Новосибирской области сообщили, что распоряжение было выпущено из-за принятых на федеральном уровне изменений для поддержки предпринимателей

В правительстве Новосибирской области сообщили, что распоряжение было выпущено из-за принятых на федеральном уровне изменений для поддержки предпринимателей

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о новых правилах госзакупок в регионе. Теперь часть из них можно проводить без конкурсов и аукционов — у единственного поставщика, но при определенных условиях. Документ был опубликован 16 марта.

В правительстве Новосибирской области пояснили НГС, что распоряжение было выпущено из-за принятых на федеральном уровне изменений для поддержки предпринимателей. Согласно документу, речь про корректировки федерального закона о контрактной системе № 44, принятые Госдумой РФ 8 марта.

Кто может проводить закупки у единственного поставщика

Согласно документу, получается, что такое право появляется у всех бюджетных и муниципальных учреждений:

  • при закупке товаров для обеспечения деятельности областных Законодательного собрания, Контрольно-счетной палаты, государственных органов, исполнительных органов государственной власти, выполнения функций государственных казенных учреждений;
  • при закупках товаров в целях выполнения государственных заданий государственными бюджетными и автономными учреждениями НСО;
  • при закупках товаров в целях реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации;
  • при закупках товаров в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, выполнения функций муниципальных казенных учреждений;
  • при закупках товаров в целях выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.

Распоряжение будет действовать с момента публикации и до 31 декабря 2022 года.

Какие условия у таких закупок — порядок

Теперь не требуется извещение о такой закупке. Заказчик будет сам определять цену контракта, а согласовывать его заключение будут с рабочими группами. Их будет три, и зависят они от суммы контракта:

  • если сумма до 50 миллионов рублей, то согласовывать контракт будет рабочая группа главного распорядителя средств областного бюджета Новосибирской области;
  • контракты от 50 до 300 миллионов рублей будет одобрять Межведомственная рабочая группа по закупкам Новосибирской области;
  • если сумма превысит 300 миллионов, то документы будет рассматривать Межведомственная рабочая группа по крупным закупкам Новосибирской области.

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Группы должны будут рассматривать документы в течение одного рабочего дня, а решения оформляются протоколом. Заказчик после согласования контракта должен в течение 10 рабочих дней отправить документы и в управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

Муниципалитеты согласовывать закупки у единственного поставщика будут с комиссиями, созданными на их уровне.

Публикуем документ полностью.

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Готов ли регион к последствиям новых санкций, вчера на пресс-конференции рассказывал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Также он объяснил, грозит ли региону дефолт.

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