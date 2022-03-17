Властям и госучреждениям НСО разрешили проводить часть закупок без конкурсов — с единственным поставщиком

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о новых правилах госзакупок в регионе. Теперь часть из них можно проводить без конкурсов и аукционов — у единственного поставщика, но при определенных условиях. Документ был опубликован 16 марта .



В правительстве Новосибирской области пояснили НГС, что распоряжение было выпущено из-за принятых на федеральном уровне изменений для поддержки предпринимателей. Согласно документу, речь про корректировки федерального закона о контрактной системе № 44 , принятые Госдумой РФ 8 марта .