Властям и госучреждениям НСО разрешили проводить часть закупок без конкурсов — с единственным поставщиком

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о новых правилах госзакупок в регионе. Теперь часть из них можно проводить без конкурсов и аукционов — у единственного поставщика, но при определенных условиях. Документ был опубликован
В правительстве Новосибирской области пояснили НГС, что распоряжение было выпущено из-за принятых на федеральном уровне изменений для поддержки предпринимателей. Согласно документу, речь про корректировки федерального закона о контрактной системе
Кто может проводить закупки у единственного поставщика
Согласно документу, получается, что такое право появляется у всех бюджетных и муниципальных учреждений:
- при закупке товаров для обеспечения деятельности областных Законодательного собрания, Контрольно-счетной палаты, государственных органов, исполнительных органов государственной власти, выполнения функций государственных казенных учреждений;
- при закупках товаров в целях выполнения государственных заданий государственными бюджетными и автономными учреждениями НСО;
- при закупках товаров в целях реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации;
- при закупках товаров в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, выполнения функций муниципальных казенных учреждений;
- при закупках товаров в целях выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.
Распоряжение будет действовать с момента публикации и до
Какие условия у таких закупок — порядок
Теперь не требуется извещение о такой закупке. Заказчик будет сам определять цену контракта, а согласовывать его заключение будут с рабочими группами. Их будет три, и зависят они от суммы контракта:
- если сумма до 50 миллионов рублей, то согласовывать контракт будет рабочая группа главного распорядителя средств областного бюджета Новосибирской области;
- контракты от 50 до 300 миллионов рублей будет одобрять Межведомственная рабочая группа по закупкам Новосибирской области;
- если сумма превысит 300 миллионов, то документы будет рассматривать Межведомственная рабочая группа по крупным закупкам Новосибирской области.
Группы должны будут рассматривать документы в течение одного рабочего дня, а решения оформляются протоколом. Заказчик после согласования контракта должен в течение 10 рабочих дней отправить документы и в управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.
Муниципалитеты согласовывать закупки у единственного поставщика будут с комиссиями, созданными на их уровне.
Публикуем документ полностью.
Готов ли регион к последствиям новых санкций, вчера на пресс-конференции рассказывал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Также он объяснил, грозит ли региону дефолт.