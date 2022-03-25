Парк возле нового ЛДС ждет затопления — дорожки в нем подняли на уровень паводка

Парк, который строят рядом с новой ледовой ареной в Новосибирске, будет частично затапливать. Это связано с тем, что он находится в пойменной части Оби.

— Если бы мы строили его как принято, надо было бы снести все деревья, насыпать метра три земли и дальше сажать новые деревья, чтобы всё поднять на незатопляемые отметки. Пошли принципиально другим путем, то есть на незатопляемые отметки подняли только дорожки. Там есть три уровня. Так называемый уровень 1-процентного затопления, где находятся автодороги. Уровень 10-процентного паводка, где может быть затопление не чаще, чем раз в 10 лет. На этот уровень подняты все основные дорожки. А деревья растут там, где они и росли, — рассказал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин в эфире радио «Городская волна».