Парк возле нового ЛДС ждет затопления — дорожки в нем подняли на уровень паводка

Парк, который строят рядом с новой ледовой ареной в Новосибирске, будет частично затапливать. Это связано с тем, что он находится в пойменной части Оби.
— Если бы мы строили его как принято, надо было бы снести все деревья, насыпать метра три земли и дальше сажать новые деревья, чтобы всё поднять на незатопляемые отметки. Пошли принципиально другим путем, то есть на незатопляемые отметки подняли только дорожки. Там есть три уровня. Так называемый уровень 1-процентного затопления, где находятся автодороги. Уровень 10-процентного паводка, где может быть затопление не чаще, чем раз в 10 лет. На этот уровень подняты все основные дорожки. А деревья растут там, где они и росли, — рассказал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин в эфире радио «Городская волна».
Специалист рассказал, что в парке сделали систему дренажей, которая позволит воде свободно заходить в пойменную часть и выходить из нее. Вода будет затапливать парк на короткий период времени весной, что поможет сохранить существующую экосистему. Завершить работы на объекте собираются этим летом.
— Серьезных затоплений не будет, уровень воды просто будет подходить ближе к границе парка, вода не будет попадать на основную инфраструктуру, — пояснила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
1 марта в мэрии сообщили, что новый парк у ЛДС готов на 50%. До этого мэр Анатолий Локоть сравнил площадку с московскими «Сокольниками» — он объяснил это близостью к станции метро.