«Задача — выполнить планы на 2022 год»: в мэрии сообщили, что парк «Арена» возле нового ЛДС готов наполовину

Парк «Арена» готов на 50%, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на аппаратном совещании 1 марта. Работа по строительству продолжится в апреле 2022 года. Сейчас она приостановлена из-за зимнего сезона.



— На площади в 15 гектаров будет раскинут масштабный парк с маршрутами для бега, для скандинавской ходьбы, катания на роликах и велосипедах. В этом парке также реализуются принципы устойчивого ландшафтного проектирования. В 2021 году выполнены следующие виды работ: вертикальная планировка территории, устройство дорожной сети, система электроосвещения, система безопасности, система водоотведения, формирование площадок парка согласно функциональному зонированию территории, — рассказала Анна Терешкова.