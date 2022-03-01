«Задача — выполнить планы на 2022 год»: в мэрии сообщили, что парк «Арена» возле нового ЛДС готов наполовину

Парк «Арена» готов на 50%, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на аппаратном совещании 1 марта. Работа по строительству продолжится в апреле 2022 года. Сейчас она приостановлена из-за зимнего сезона.
— На площади в 15 гектаров будет раскинут масштабный парк с маршрутами для бега, для скандинавской ходьбы, катания на роликах и велосипедах. В этом парке также реализуются принципы устойчивого ландшафтного проектирования. В 2021 году выполнены следующие виды работ: вертикальная планировка территории, устройство дорожной сети, система электроосвещения, система безопасности, система водоотведения, формирование площадок парка согласно функциональному зонированию территории, — рассказала Анна Терешкова.
Мэр Новосибирска упомянул, что сейчас важно выполнить все планы.
— Условия меняются и не просто нам будет в нынешних условиях проводить работы, но задача выполнить намеченные нами на 2022 год планы, — сказал на аппаратном совещании Анатолий Локоть.
Подрядчиком парка выступает компания «ПремиумСтрой». По данным «Контур.Фокус», компания существует с 7 сентября 2017 года. Директор Ян Борисович Левин также является одним из учредителей ООО «ПремиумСтрой». Ранее руководителем компании был однофамилец Яна Левина с таким же отчеством — Денис Борисович Левин. ООО «ПремиумСтрой» за 2020 год заключило 6 госконтрактов, в том числе на 442 миллиона рублей на благоустройство парка при ЛДС, на 173 миллиона на благоустройство Затулинского дисперсного парка и еще на 170 миллионов на Заельцовский парк.
О том, как выглядел парк перед остановкой работы на зиму, можно посмотреть по ссылке.