В правительстве НСО назвали места для размещения 1200 беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР

Для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР подготовили места в восьми загородных лагерях и санаториях Новосибирской области. Всего регион готов принять 1200 граждан.

— Что касается объектов, которые готовы к развертыванию, — это восемь объектов. Пять — это загородные круглогодичные лагеря, из пяти один — санаторный. В общей сложности по лагерям 960 мест. Два санатория — «Лазурный» в Бердске и «Золотой берег» на Софийской в Новосибирске. «Лазурный» имеет два подразделения, — рассказал на оперативном совещании в правительстве НСО замгубернатора Сергей Нелюбов.

