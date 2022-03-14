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В правительстве НСО назвали места для размещения 1200 беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР

В санаториях и лагерях смогут жить дети и взрослые

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Беженцам предоставят питание и оздоровительные услуги

Беженцам предоставят питание и оздоровительные услуги

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Для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР подготовили места в восьми загородных лагерях и санаториях Новосибирской области. Всего регион готов принять 1200 граждан.

— Что касается объектов, которые готовы к развертыванию, — это восемь объектов. Пять — это загородные круглогодичные лагеря, из пяти один — санаторный. В общей сложности по лагерям 960 мест. Два санатория — «Лазурный» в Бердске и «Золотой берег» на Софийской в Новосибирске. «Лазурный» имеет два подразделения, — рассказал на оперативном совещании в правительстве НСО замгубернатора Сергей Нелюбов.

Он отметил, что беженцев обеспечат питанием, медпомощью и оздоровительными услугами.

Накануне Правительство России утвердило план распределения беженцев по регионам. В начале марта в Новосибирскую область из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли 14 человек. Все они остановились у родственников.

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Ранее сообщалось, что в Новосибирске подготовили три центра для приема беженцев. Речь идет о центре помощи семьи и детям «Заря», где недавно был проведен ремонт, санатории «Обские зори» и социальном оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень». Посмотрите в фоторепортаже, как выглядит один из них изнутри.

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ДНР и ЛНРбеженцысанатории
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