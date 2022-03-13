Горсовет Новосибирска не нашел нарушений в выдаче зарплат помощникам независимых депутатов

Горсовет Новосибирска не нашел нарушений в работе бухгалтерии, которая выдавала зарплаты помощникам оппозиционных депутатов.
Согласно постановлениям о проведении обысков (имеются в распоряжении редакции), все дела возбуждены
Спикер горсовета Дмитрий Асанцев сообщил «Прецеденту», что фактов нарушений в работе отдела бухгалтерского учета и отчетности Совета депутатов выявлено не было. НГС подтвердил у него эту информацию.
— В работе бухгалтерского учета не найдено нарушений. Не в действиях помощников депутатов, а в работе отдела бухгалтерского учета. В этом очень большая разница. А вот что делали помощники и какие данные об их работе на округе подавали депутаты — нарушали ли они что-то, представляли ли они какие-то недостоверные сведения в Совет депутатов и так далее, — в этом разберутся следствие и органы дознания, — уточнил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.
Ранее мы рассказывали о том, что в декабре 2021 года в Новосибирске силовики пришли с обысками к общественнику Виктору Сорокину — мужчина попал в больницу.