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Горсовет Новосибирска не нашел нарушений в выдаче зарплат помощникам независимых депутатов

В других нарушениях будут разбираться следствие и органы дознания, пояснил председатель Совета депутатов

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Помощникам вменяют хищение денег путем обмана и злоупотребления доверием у Совета депутатов Новосибирска

Помощникам вменяют хищение денег путем обмана и злоупотребления доверием у Совета депутатов Новосибирска

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Горсовет Новосибирска не нашел нарушений в работе бухгалтерии, которая выдавала зарплаты помощникам оппозиционных депутатов. 6 марта у трех помощников двух независимых депутатов прошли обыски. После их завершения стало известно о возбуждении в отношении их уголовных дел.

Согласно постановлениям о проведении обысков (имеются в распоряжении редакции), все дела возбуждены 4 марта. Рязанцеву вменяют хищение путем обмана и злоупотребления доверием у Совета депутатов Новосибирска 16 тысяч рублей 20 копеек, Аржанову — хищение 22 362 рублей 5 копеек, а Александровой — 11 345 рублей 19 копеек.

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев сообщил «Прецеденту», что фактов нарушений в работе отдела бухгалтерского учета и отчетности Совета депутатов выявлено не было. НГС подтвердил у него эту информацию.

— В работе бухгалтерского учета не найдено нарушений. Не в действиях помощников депутатов, а в работе отдела бухгалтерского учета. В этом очень большая разница. А вот что делали помощники и какие данные об их работе на округе подавали депутаты — нарушали ли они что-то, представляли ли они какие-то недостоверные сведения в Совет депутатов и так далее, — в этом разберутся следствие и органы дознания, — уточнил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Ранее мы рассказывали о том, что в декабре 2021 года в Новосибирске силовики пришли с обысками к общественнику Виктору Сорокину — мужчина попал в больницу.

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