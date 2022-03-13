Под Новосибирском умер 83-летний священник — он основал храм в Краснообске

В Новосибирской области 12 марта умер протоиерей Николай Фокин. Он был первым настоятелем Сергиево-Казанского храма поселка Краснообск.
Протоиерей Николай родился 27 августа 1937 года в Архангельской области. В 1964 году он окончил географический факультет МГУ. До 1991 года работал в лаборатории экономико-математических исследований НГУ. В сан диакона он был рукоположен 25 августа 1991 года, а уже 5 января 1991 года рукоположен в сан иерея.
— Стараниями протоиерея Николая был построен прекрасный храм в поселке Краснообск, в котором сейчас, во многом благодаря ему, существует крепкая и большая община. Отличительной чертой отца Николая была глубокая любовь к православному богослужению, знание его. Несмотря на тяжелую болезнь и немощь, отец Николай использовал любую возможность послужить в храме, — сообщили на официальном сайте Новосибирской митрополии.
Последняя служба отца Николая прошла 8 марта.
— Его жизнь во Христе, служение, терпение стали примером для многих мирян и священнослужителей. Думается, что самая большая награда для о. Николая были любовь всех прихожан, уважение среди собратьев священнослужителей и со стороны администрации Краснообска и Президиума СО РАСХН, — рассказали в Новосибирской митрополии.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким протоиерея Николая.
Глава Сузунского района Лилия Некрасова на сайте администрации раскрыла имя еще одного военного из Новосибирской области, погибшего во время спецоперации на Украине. Это 22-летний житель села Заковряжино Константин Рыжичинский.