Названо имя еще одного новосибирского военного, погибшего на Украине — это 22-летний житель Сузунского района

Глава Сузунского района Лилия Некрасова на сайте администрации раскрыла имя еще одного военного из Новосибирской области, погибшего во время спецоперации на Украине. Это 22-летний житель села Заковряжино Константин Рыжичинский.

«Героически погиб, проявив мужество и отвагу, наш земляк из села Заковряжино Константин Евгеньевич Рыжичинский. Ему было всего 22 года. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и до конца остался верным воинской присяге и Отечеству, — говорится на сайте района. — Все, кто лично знал Константина, отзываются о нем с искренней теплотой. Он был серьезным, трудолюбивым, целеустремленным, надежным, активным. У него было очень много друзей. Всегда с уважением относился к окружающим, помогал тем, кто был рядом».