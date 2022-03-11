Названо имя еще одного новосибирского военного, погибшего на Украине — это 22-летний житель Сузунского района

Глава Сузунского района Лилия Некрасова на сайте администрации раскрыла имя еще одного военного из Новосибирской области, погибшего во время спецоперации на Украине. Это
«Героически погиб, проявив мужество и отвагу, наш земляк из села Заковряжино Константин Евгеньевич Рыжичинский. Ему было всего 22 года. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и до конца остался верным воинской присяге и Отечеству, — говорится на сайте района. — Все, кто лично знал Константина, отзываются о нем с искренней теплотой. Он был серьезным, трудолюбивым, целеустремленным, надежным, активным. У него было очень много друзей. Всегда с уважением относился к окружающим, помогал тем, кто был рядом».
На сайте говорится, что Константин остался в армии после прохождения срочной службы.
Корреспондент НГС позвонила в администрацию с просьбой уточнить звание погибшего, но трубку никто не взял.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с начала спецоперации на Украине сообщал о пяти погибших военных из региона. Среди них — командир взвода разведки Даниил из Колывани, поселка в 47 километрах от Новосибирска. Проводить парня в последний путь на его родину в Колывань приехали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, сотрудники МЧС и полиции, чиновники администрации и депутаты Заксобрания, а еще десятки родственников, друзей и одноклассников.