Жгучий перец: как правильно выращивать рассаду и какие острые сорта стоит выбрать (один из них пикантной формы)

— Перец — это выходец из Мексики. Истинные мексиканские сорта очень жгучие. И часто сибиряку они не подходят. Даже одно прикосновение к перцам таких сортов оставляет неизгладимый жгучий след, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Острый перец придает пище пикантность и приятный запах, а также возбуждает аппетит.

Сорта можно разделить на три вида — слабоострые, среднеострые и острые.

— Ориентироваться лучше на скороспелые сорта. Например, «змейка» — его можно собирать зеленым, желтым и красным. Он пользуется очень большой популярностью. Он среднеострый. Используется в цельном консервировании. Его маринуют, и потом длинные перчики очень удобно вытаскивать за хвостик из банки, — отмечает агроном.



Среди острых перцев стоит обратить внимание на «коралл».

— У него четко выраженная круглая форма и темно-красный цвет. Он очень ранний и урожайный. И даже в фазе молочной спелости можно вырвать куст с корнем и подвесить в прохладное и проветриваемое место — все перчинки доспеют, — уверяет Людмила Шубина. — Сорта «пиноккио» и «алладин» еще и очень красивые. Перчики могут быть даже фиолетового цвета.