Жгучий перец: как правильно выращивать рассаду и какие острые сорта стоит выбрать (один из них пикантной формы)

Острый перец хоть и родом из Мексики, но полюбился новосибирским дачникам. Его маринуют, добавляют в качестве приправы, а кто-то делает с ним даже бутерброды. В этой статье нашей постоянной рубрики «Семь кругов сада» описываем правила выращивания рассады и рассказываем, на какие сорта стоит обратить внимание (среди них есть один с очень интригующей формой).
Какие сорта выбрать и при чём здесь символ плодородия
Чистые мексиканские сорта подходят только искушенным сибирякам. Лучше всё же остановить свой выбор на сортах более привычных.
— Перец — это выходец из Мексики. Истинные мексиканские сорта очень жгучие. И часто сибиряку они не подходят. Даже одно прикосновение к перцам таких сортов оставляет неизгладимый жгучий след, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Острый перец придает пище пикантность и приятный запах, а также возбуждает аппетит.
Сорта можно разделить на три вида — слабоострые, среднеострые и острые.
— Ориентироваться лучше на скороспелые сорта. Например, «змейка» — его можно собирать зеленым, желтым и красным. Он пользуется очень большой популярностью. Он среднеострый. Используется в цельном консервировании. Его маринуют, и потом длинные перчики очень удобно вытаскивать за хвостик из банки, — отмечает агроном.
Среди острых перцев стоит обратить внимание на «коралл».
— У него четко выраженная круглая форма и темно-красный цвет. Он очень ранний и урожайный. И даже в фазе молочной спелости можно вырвать куст с корнем и подвесить в прохладное и проветриваемое место — все перчинки доспеют, — уверяет Людмила Шубина. — Сорта «пиноккио» и «алладин» еще и очень красивые. Перчики могут быть даже фиолетового цвета.
Новосибирцы все чаще сажают очень забавный по форме перец.
— Мне дочь привезла его из Испании еще 10 лет назад, и он называется весьма пикантно — «пенис». (Сорт еще называют Chilly Willy или Penis Peppers. — Прим. ред.) Форма плода похожа на символ плодородия. Это поздний сорт, острый. Не скажу, что он очень популярный, но у нас рассаду охотно покупают. Люди часто берут его для шуток, — улыбается агроном.
Правила выращивания
Выращивание острого перца не отличается от обычного.
— Температура на всходах должна быть повышенная — около
Возраст рассады на момент высадки в грунт должен быть не более 75 дней.
— В открытый грунт высаживать нужно острый перец не раньше 10 июня, потому что до этого срока сохраняется опасность возвратных заморозков. В теплицу высадка по мере возможности. Температура почвы должна быть выше +15 градусов и воздуха не менее +22 градусов, — отметила Людмила Шубина.
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