13 марта воскресенье
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 2/10
usd 116.75
eur 128.95
Тема дняЧто делать тем, у кого есть ипотека
Все новости
Все новости

Жгучий перец: как правильно выращивать рассаду и какие острые сорта стоит выбрать (один из них пикантной формы)

Эта культура любит жаркий климат, поэтому внимательно следите за температурным режимом

727
11Обсудить

Поделиться

Сорта можно разделить на три вида — слабоострые, среднеострые и острые

Сорта можно разделить на три вида — слабоострые, среднеострые и острые

Поделиться

Острый перец хоть и родом из Мексики, но полюбился новосибирским дачникам. Его маринуют, добавляют в качестве приправы, а кто-то делает с ним даже бутерброды. В этой статье нашей постоянной рубрики «Семь кругов сада» описываем правила выращивания рассады и рассказываем, на какие сорта стоит обратить внимание (среди них есть один с очень интригующей формой).

Какие сорта выбрать и при чём здесь символ плодородия

Чистые мексиканские сорта подходят только искушенным сибирякам. Лучше всё же остановить свой выбор на сортах более привычных.

— Перец — это выходец из Мексики. Истинные мексиканские сорта очень жгучие. И часто сибиряку они не подходят. Даже одно прикосновение к перцам таких сортов оставляет неизгладимый жгучий след, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Острый перец придает пище пикантность и приятный запах, а также возбуждает аппетит.

Сорта можно разделить на три вида — слабоострые, среднеострые и острые.

— Ориентироваться лучше на скороспелые сорта. Например, «змейка» — его можно собирать зеленым, желтым и красным. Он пользуется очень большой популярностью. Он среднеострый. Используется в цельном консервировании. Его маринуют, и потом длинные перчики очень удобно вытаскивать за хвостик из банки, — отмечает агроном.

Среди острых перцев стоит обратить внимание на «коралл».

— У него четко выраженная круглая форма и темно-красный цвет. Он очень ранний и урожайный. И даже в фазе молочной спелости можно вырвать куст с корнем и подвесить в прохладное и проветриваемое место — все перчинки доспеют, — уверяет Людмила Шубина. — Сорта «пиноккио» и «алладин» еще и очень красивые. Перчики могут быть даже фиолетового цвета.

Некоторых садоводов смущает форма вот этого перца, но новосибирцы часто покупают его

Некоторых садоводов смущает форма вот этого перца, но новосибирцы часто покупают его

Поделиться

Новосибирцы все чаще сажают очень забавный по форме перец.

— Мне дочь привезла его из Испании еще 10 лет назад, и он называется весьма пикантно — «пенис». (Сорт еще называют Chilly Willy или Penis Peppers. — Прим. ред.) Форма плода похожа на символ плодородия. Это поздний сорт, острый. Не скажу, что он очень популярный, но у нас рассаду охотно покупают. Люди часто берут его для шуток, — улыбается агроном.

Правила выращивания

Выращивание острого перца не отличается от обычного.

— Температура на всходах должна быть повышенная — около +22... +27 градусов. Бороздки глубиной 1 сантиметр. Рассыпаем семена равномерно с расстоянием 1–1,5 сантиметра. Засыпаем грунтом сверху.

Возраст рассады на момент высадки в грунт должен быть не более 75 дней.

— В открытый грунт высаживать нужно острый перец не раньше 10 июня, потому что до этого срока сохраняется опасность возвратных заморозков. В теплицу высадка по мере возможности. Температура почвы должна быть выше +15 градусов и воздуха не менее +22 градусов, — отметила Людмила Шубина.

Что еще почитать про сад и огород


Март вступил в свои права и вместе с ласковым солнышком и предвкушением весны принес самое важное время для посадок. Именно в этом месяце нужно посеять рассаду многих овощей.

Весной главная забота дачника — выращивание рассады. От того, насколько крепкими и здоровыми будут растения, полностью зависит будущий урожай. Именно поэтому очень важно сейчас всё сделать правильно. В марте мы продолжаем сеять перцы, баклажаны, начинаем посадки помидоров, занимаемся цветами. Рассказываем о главных ошибках в выращивании рассады, а самое главное — как их избежать.

Помидор, или томат — одна из самых главных культур, которые сажают новосибирцы на своих дачах, среди тех, что выращиваются через рассаду. Первые семена многим нужно будет посадить уже в середине марта. Мы решили рассказать вам о сортах, правилах посадки и всех нюансах выращивания рассады томатов.

СЮЖЕТ

Семь кругов садаСемь кругов сада

Возраст перцев и баклажанов для высадки в открытый грунт должен быть 75 дней, поэтому самое время заняться рассадой. Как получить отличный урожай перцев и баклажанов? Как правильно их вырастить? Почему для этой рассады не подойдет подоконник? Какие сорта выбрать? Вы найдете ответы на все эти вопросы в этой статье.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дачаогородрассадасадострый перец
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter