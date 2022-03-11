Андрей Травников прекратил вести страницы в Facebook и Instagram из-за их «агрессивной политики»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 11 марта, заявил у себя в соцсетях, что не будет больше вести свои страницы в Facebook и Instagram.
— Из-за огромного количества фейковой информации и агрессивной политики Facebook и Instagram, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях. О событиях, происходящих в регионе, продолжу информировать вас на страницах отечественных социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», — говорится в сообщении губернатора на его странице в Instagram.
Американская Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, временно разрешила пользователям соцсетей в некоторых странах публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине. Призывы к насилию в отношении российских солдат соцсети Meta теперь считают допустимыми для пользователей из России, Украины, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.
Напомним, соцсеть Facebook ранее была заблокирована на территории России по решению Роскомнадзора.
В середине недели губернатор Андрей Травников сообщил о еще трех погибших новосибирцах в ходе спецоперации на Украине. Среди них — командир взвода разведки Даниил из Колывани, поселка в 47 километрах от Новосибирска. К утру 10 марта, в день похорон парня, сонная прежде Колывань ожила и загудела. Проводить Даниила в последний путь приехали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, сотрудники МЧС и полиции, чиновники администрации и депутаты Заксобрания. А еще десятки родственников, друзей и одноклассников.