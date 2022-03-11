Андрей Травников прекратил вести страницы в Facebook и Instagram из-за их «агрессивной политики»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 11 марта, заявил у себя в соцсетях, что не будет больше вести свои страницы в Facebook и Instagram.

— Из-за огромного количества фейковой информации и агрессивной политики Facebook и Instagram, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях. О событиях, происходящих в регионе, продолжу информировать вас на страницах отечественных социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», — говорится в сообщении губернатора на его странице в Instagram.

