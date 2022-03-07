Магазины Sephora закрываются в Новосибирске и по всей России с 8 марта

В Новосибирске закрывается магазин парфюма и косметики Sephora, в единственном местном филиале НГС подтвердили, что завтра — последний рабочий день. Ранее головной офис компании объявил о приостановке своей деятельности в России, в том числе и онлайн-продаж. Сделанные до 8 марта заказы обещали доставить клиентам.
При этом Sephora обещает поддержать сотрудников своих магазинов и офисов в России в «трудные времена».
Компания принадлежит конгломерату LVMH, который ранее уже сообщил о приостановке своей деятельности в России, писал Esquire.
6 марта стало известно, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear в Новосибирске прекратили работу. Сеть Mango также объявила о приостановке деятельности в России Но самой заметной потерей для Новосибирска стало, похоже, закрытие IKEA, в последний вечер работы которого покупатели выстроились в невероятную 200-метровую очередь.
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран, а также о последствиях этого конфликта для рядовых граждан.