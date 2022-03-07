Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно Владимиру Жоге, командиру отдельного разведбатальона «Спарта» Вооруженных сил ДНР. «За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга».
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American Express приостанавливает осуществление операций в России и Белоруссии.
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Новый брифинг Минобороны
Главное из последнего брифинга Минобороны РФ:
- украинская сторона категорически отвергает взаимодействие по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сумы;
- тысячи людей с начала спецоперации хотят покинуть Украину и выехать в Россию, но киевские власти отказываются их выпускать;
- нацисты препятствуют попыткам людей выйти через гуманитарные коридоры из Мариуполя вплоть до применения оружия;
- в целях деморализации украинские СМИ распространяют информацию о создании лагерей для иностранцев и граждан, не поддерживающих киевский режим;
- на Украине радикалы проводят этнические чистки, не имеющих украинских паспортов лиц боевики уводят в неизвестном направлении;
- из зон проведения специальной военной операции на Украине эвакуировано более 163 тыс. человек.
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Следственный комитет опубликовал видео того, как в Санкт-Петербурге местный житель во время задержания нанес не меньше двух ударов сотруднику полиции, находившемуся при исполнении.
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Ни солдаты, ни техника Белоруссии не участвуют в конфликте на Украине, сообщают РИА Новости со ссылкой на МО Белоруссии.
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Полный список Роскомнадзора от 6 марта. Заблокированы ранее признанные в РФ иноагентами «Медиазона» и Republic, а также «Сноб», «Агентство», «Эхо Кавказа», «Собеседник», страница радио «Эхо Москвы» в Челябинске. Некоторые из изданий заявили, что продолжат работу несмотря на блокировку.
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В Danone сообщили о приостановке инвестиционных проектов в России. Производство молочной продукции и детской еды продолжится.
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В МВД сообщили, что в Москве задержали двух мужчин, у которых «при себе были вещества для изготовления зажигательной смеси, газовый баллончик и колюще-режущие предметы».
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В Санкт-Петербурге возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти после нападения на полицейского. Подозреваемый задержан, сообщили в СК РФ.
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Ожидается, что 7 марта пройдет третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Ранее член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие, — Крым и признание ЛНР и ДНР.
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По данным Роскомнадзора, в России ограничен доступ к журналу «Сноб», а также сайтам «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске», «Эхо Кавказа» и Activatica.
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События 6 марта, коротко
Мы продолжаем хроники российско-украинского конфликта. Вот что случилось в воскресенье, 6 марта:
- Владимир Путин подписал закон о выплатах семьям военнослужащих, погибших в ходе военной операции на Украине. А также закон, упрощающий въезд в Россию людям из Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины;
- Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. Карты на территории страны будут по-прежнему работать без сбоев, а вот за рубежом у соотечественников могут возникнуть проблемы с оплатой. Также Visa и Mastercard не будут работать на Apple Pay и Google Pay в России;
- Национальная система платежных карт рекомендовала UnionPay как альтернативу Visa и Mastercard;
- ЦБ ограничил переводы за рубеж физлицами-резидентами суммой в размере $5 тысяч в месяц;
- в России выписали первые штрафы по новой статье КоАП 20.3.3 о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Житель Кузбасса заплатит штраф 60 тысяч рублей за призыв к участию в митинге. Жительница Костромы оштрафована на 30 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом;
- в Москве автозак с задержанными за участие в несанкционированном митинге попал в ДТП. Три человека госпитализированы;
- Путин провел телефонные переговоры с президентами Турции и Франции;
- Генпрокурор Украины сообщила, что российской телеведущей Тине Канделаки предъявлены обвинения из-за высказываний в Telegram-канале.
Подробнее обо всём этом читайте в нашей онлайн-трансляции.
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