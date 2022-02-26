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«Мария-Ра» порекомендовала новосибирцам перейти на карты «МИР» — компания объяснила почему

Предложение объяснили переходом сотрудников на эту систему и политической обстановкой

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В компании уточнили, что таким образом хотят позаботиться о комфорте покупателей

В компании уточнили, что таким образом хотят позаботиться о комфорте покупателей

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На кассах в магазинах «Мария-Ра» появились объявления, в которых покупателям рекомендуют перейти на использование отечественной платежной системы «МИР». Компания дала объяснение этим объявлениям.

В группе магазинов во «ВКонтакте» отметили, что информация об этом предложении дошла до большого количества покупателей, которые начали задавать вопросы. В связи с этим компания подтвердила, что информация о предложении не фейк.

— Мы это сделали по ряду причин. Во-первых, в нашей компании планомерно идет перевод сотрудников на данную систему, так как она более экономичная в обслуживании. Во-вторых, это отечественная платежная система, а значит, она более безопасна и надежна в плане применения любых санкций или ограничений, вызванных какими бы то ни было политическими событиями, — написали в группе «Мария-Ра».

Также в компании подчеркнули, что «никого не ограничивают пользоваться теми платежными системами, которые доступны» в России. А объявление решили разместить, чтобы позаботиться о комфорте и безопасности своих покупателей.

Накануне в гипермаркете сети METRO Cash&Carry в Новосибирске началась массовая смена ценников. Это заметили покупатели, а в самой сети объяснили смену решением убрать акции на импортные товары.

Сегодня премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что цель ЕС — как можно скорее отключить Россию от SWIFT. SWIFT — это международная организация, которая контролирует одноименную межбанковскую систему совершения платежей и обмена информацией.

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