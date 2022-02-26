«Мария-Ра» порекомендовала новосибирцам перейти на карты «МИР» — компания объяснила почему

На кассах в магазинах «Мария-Ра» появились объявления, в которых покупателям рекомендуют перейти на использование отечественной платежной системы «МИР». Компания дала объяснение этим объявлениям.

В группе магазинов во «ВКонтакте» отметили, что информация об этом предложении дошла до большого количества покупателей, которые начали задавать вопросы. В связи с этим компания подтвердила, что информация о предложении не фейк.

— Мы это сделали по ряду причин. Во-первых, в нашей компании планомерно идет перевод сотрудников на данную систему, так как она более экономичная в обслуживании. Во-вторых, это отечественная платежная система, а значит, она более безопасна и надежна в плане применения любых санкций или ограничений, вызванных какими бы то ни было политическими событиями, — написали в группе «Мария-Ра».