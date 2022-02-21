21 февраля понедельник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 0/10
usd 75.76
eur 86.15
Тема дняВ Новосибирске ощутимо потеплеет
Все новости
Все новости

Сибиряк поймал огромного судака в Обском море — рыбаки устроили с ним фотосессию

Рыба потянула на 8 килограммов

66
2Обсудить

Поделиться

Рыбаки устроили фотосессию с увеститым уловом

Рыбаки устроили фотосессию с увеститым уловом

Поделиться

В воскресенье, 20 февраля, на Обском водохранилище в Новосибирске один из рыбаков поймал крупного судака весом 8 килограммов. Другие рыбаки стали фотографироваться с рекордным уловом. Среди них был Андрей.

— Мы в толпе сидели. Он (рыбак, который выловил судака. — Прим. ред.) раньше ничего не ловил особо, так что повезло ему. Сколько я ни рыбачу, у меня 5,8 килограмма самый большой судак был. Даже рыбу в 4 килограмма поймать — это очень редко. Сегодняшний рекордсмен был пойман на раттлин (вид приманки. — Прим. ред.), — рассказал сосед счастливчика.

Сам Андрей рыбачит каждые выходные.

— Мой сегодняшний рекорд — судак весом 1,3 кг. Также сейчас можно поймать окуня и щуку. Но крупная рыба идет в основном на котлеты — тогда она получается более съедобной, — делится опытом собеседник.

Летом прошлого года другой сибиряк на Обском водохранилище поймал судака весом в 7,3 килограмма. Рыба долго сопротивлялась, но новосибирцу удалось ее выловить. Он рассказал, как ему это удалось.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

уловрыбалка в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter