Сибиряк поймал огромного судака в Обском море — рыбаки устроили с ним фотосессию

В воскресенье, 20 февраля, на Обском водохранилище в Новосибирске один из рыбаков поймал крупного судака весом 8 килограммов. Другие рыбаки стали фотографироваться с рекордным уловом. Среди них был Андрей.

— Мы в толпе сидели. Он (рыбак, который выловил судака. — Прим. ред.) раньше ничего не ловил особо, так что повезло ему. Сколько я ни рыбачу, у меня 5,8 килограмма самый большой судак был. Даже рыбу в 4 килограмма поймать — это очень редко. Сегодняшний рекордсмен был пойман на раттлин (вид приманки. — Прим. ред.), — рассказал сосед счастливчика.